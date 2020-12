Κοινωνία

Προ των πυλών η κακοκαιρία – Πότε θα “χτυπήσει” Αττική και Θεσσαλονίκη

Προτού ακόμα ξημερώσει η Κυριακή θα φτάσει στη χώρα μας το κύμα κακοκαιρίας. Πού αναμένονται έντονα φαινόμενα.

Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, από σήμερα το βράδυ στα δυτικά, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ). Αύριο Κυριακή (27/12) τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας και τη Δευτέρα (28/12) θα επηρεάσουν κυρίως την ανατολική νησιωτική Ελλάδα.

Πιο αναλυτικά, τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν απόψε τα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Αύριο θα επεκταθούν από το πρωί και σε δυτική Πελοπόννησο, δυτική Θεσσαλία, κεντρική Στερεά, Θράκη, κατά τόπους στη Μακεδονία, και βαθμιαία στην υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα, από το απόγευμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τη νύχτα στα Δωδεκάνησα.

Η Αττική και ο νομός Θεσσαλονίκης θα επηρεαστούν πρόσκαιρα το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ τη Δευτέρα (28/12) τα Δωδεκάνησα και μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες η Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο θυελλώδεις νότιοι εντάσεως 8 μποφόρ στο Ιόνιο, μέχρι νωρίς το απόγευμα και κατά τόπους στο Αιγαίο από το μεσημέρι.

Δείτε εδώ τις οδηγίες της ΓΓΠΠ για την κακοκαιρία