Τα ζώδια και τα Χριστούγεννα: Τι απολαμβάνουν να κάνουν τις γιορτινές μέρες;

Διαφορετικές προτιμήσεις και επιλογές από κάθε ζώδιο για τις, κατά κανόνα, χαλαρές ημέρες.

Οι γιορτές είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να ξεφύγουμε από την ρουτίνα και να βρούμε χρόνο να κάνουμε πράγματα που η καθημερινότητα και οι ρυθμοί της ζωής δεν μας επιτρέπουν. Οικογενειακές συγκεντρώσεις, νυχτερινές έξοδοι και πάρτι, φίλοι που γιορτάζουν, λίγο χαρτάκι και για τους προνομιούχους... μια χειμερινή απόδραση! Και εδώ η Αστρολογία μπορεί να σου δώσει τη βοήθεια των άστρων για το τι προτιμά να κάνει το κάθε ζώδιο στις γιορτές, ποια από όλες τις επιλογές που του προσφέρονται είναι η πιο ξεχωριστή; Όχι τίποτε άλλο, αλλά να δεις αν συμφωνούν οι επιθυμίες σας, διαφορετικά να κάνεις και εσύ το πρόγραμμα σου...

Τι ξεχωριστό θα ήθελε να κάνει το κάθε ζώδιο αυτές τις γιορτές;

ΚΡΙΟΣ: Ο Κριός θα ντυθεί Άγιος Βασίλης (λατρεύει την κόκκινη στολή) με σκοπό να κάνει έκπληξη στους υπόλοιπους, μπουκάροντας με δώρα. Μετά από ώριμη σκέψη (και μετά από απειλές της συμβίας του, «Αν το κάνεις θα σε χωρίσω») ΔΕΝ θα κατεβεί από την καμινάδα ή την ταράτσα, αλλά θα μπει από κανένα παράθυρο ή μπαλκονόπορτα. Με πολλές πιθανότητες να σκοντάψει σε κανένα χριστουγεννιάτικο ντεκόρ, να τσουβαλιαστεί και να περάσει τις υπόλοιπες γιορτές με κολάρο…

ΤΑΥΡΟΣ: Ο Ταύρος θα περάσει τις περισσότερες ώρες κοντά σε ένα τραπέζι με λαχταριστά φαγητά ή μπροστά σε μια κουζίνα με φαγητά που μαγειρεύονται. Για διάλειμμα, θα βρίσκεται στο σούπερ μάρκετ (στο τμήμα ντελικατέσεν, φυσικά), ώστε να προμηθευτεί τα απαραίτητα εφόδια για τις εν λόγω δραστηριότητες. Τα γιορτινά φαγοπότια βάζουν την ταυρίσια προβλεπτικότητα στο off, με αποτέλεσμα ο Ταύρος να διαγράψει ολοκληρωτικά από το μυαλό του τη σκέψη πως κάποια μεθεόρτια στιγμή θα ανεβεί στη ζυγαριά.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Ο Δίδυμος θα περάσει τις γιορτές του κάνοντας σκι στο Γκστάαντ (για τους φίλους, Τρία-Πέντε Πηγάδια), εκτός αν αναβληθεί, γιατί κάτι έτυχε σε κάποιους από την παρέα ή δεν βρήκε δωμάτιο (βασικά, η πιστωτική του ήταν στο «κόκκινο»). Οπότε θα εκμεταλλευτεί αυτές τις άγιες μέρες για να στέλνει νυχθημερόν χιλιάδες ευχετήρια μηνύματα με όλα τα γνωστά ηλεκτρονικά μέσα, αλλά και με μερικά σχετικά άγνωστα, διότι ως γνωστόν είναι «μανούλα» στα γκατζετάκια επικοινωνίας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Ο Καρκίνος θα στολίσει όλο το σπίτι σαν σκηνικό από την ταινία «Τα Χριστούγεννα της Μπάρμπι». Δεν θα αφήσει γωνιά αστόλιστη. Θα φτιάξει μελομακάρονα, κουραμπιέδες, δίπλες, τσουρέκια, βασιλόπιτες. Θα κρεμάσει κάλτσες για τα δώρα στο τζάκι. Και θα κάτσει εκεί να περιμένει μελαγχολικά τους υπόλοιπους, που θα προτιμούν να περάσουν τις γιορτές ξεπορτίζοντας και κάνοντας βόλτες έξω στην παγωνιά. Εκτός αν υπάρχει κάποιος Ταύρος, που θα του κάνει παρέα, τσιμπολογώντας τα μελομακάρονα…

ΛΕΩΝ: Ο Λέων θα πέσει με ζήλο στην αγαπημένη του ασχολία: να εξασφαλίσει ότι θα λάμψει, όπου και να βρίσκεται, περισσότερο κι από το Άστρο των Χριστουγέννων. Θα γυαλίσει την κορώνα του, ή έστω τα παπούτσια του, και θα φορέσει τα καλύτερά του ρούχα, συνδυασμένα έτσι που κανείς να μην καταλάβει πως είναι τα ίδια τα περσινά (καταραμένη φτώχεια, ούτε ένα καινούργιο Gucci φέτος, έστω και απομίμηση. Τ’ ακούς, Αη-Βασίλη; ). Ευτυχώς που η αληθινή αρχοντιά δεν κρύβεται.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Ο Παρθένος θα βοηθήσει να στολιστούν όλα τα χριστουγεννιάτικα δέντρα στον ευρύτερο κύκλο των γνωστών του, αλλά και των κοινωφελών φορέων της περιοχής. Θα βοηθήσει επίσης στη συλλογή και το τύλιγμα των δώρων για τα άπορα παιδιά και στην οργάνωση των συσσιτίων. Μετά από όλη αυτή την εξαντλητική δουλειά, θα περάσει τις γιορτές τέζα στο κρεβάτι, έχοντας κολλήσει μια ίωση από την επαφή με τόσο κόσμο (είχαν πέσει και οι άμυνες του οργανισμού του από την υπερκόπωση).

ΖΥΓΟΣ: Ο Ζυγός θα θελήσει να κάνει μια συγκέντρωση καλώντας όλους τους αγαπημένους του φίλους. Τηλεφωνώντας για να τους προσκαλέσει, θα ανακαλύψει ότι εν αγνοία του διάφοροι είναι τσακωμένοι με διάφορους άλλους. Θα περάσει πολλές ώρες στα τηλέφωνα, προσπαθώντας να τους συμφιλιώσει. Θα ακούσει επανειλημμένως τη φράση: «Ή αυτός ή εγώ». Θα περάσει κι άλλες ώρες αλλάζοντας και ξαναλλάζοντας τη λίστα των καλεσμένων. Τελικά θα σκίσει τη λίστα και θα πάει στη συναυλία στο Μέγαρο (ευτυχώς βρήκε εισιτήριο).

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Ο Σκορπιός θα επιδιώξει να το γλεντήσει φέτος στις γιορτές, γιατί του χρόνου τα Χριστούγεννα ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. (Δεν το λέει αυτός, οι Μάγια το είπανε). Φυσικά η ιδέα του Σκορπιού για γλέντι δεν συμπίπτει απόλυτα και με όλων των υπολοίπων, αλλά τι να κάνουμε, δεν γίνεται να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Κι εκείνος για παράδειγμα θα ήθελε να πάει χριστουγεννιάτικο ταξίδι στο κάστρο του Κόμη Δράκουλα, στην Τρανσυλβανία, αλλά δεν του έκατσε…

ΤΟΞΟΤΗΣ: Ο Τοξότης, σε μια έξαρση αισιοδοξίας, θα αγοράσει κάθε είδους λαχείο και θα παίξει αμέτρητα δελτία τζόκερ-λότο- πρότο, που τέτοιες μέρες έχουν τζακ ποτ. Ταυτόχρονα θα έχει καθορίσει τι ποσοστό από τα κέρδη του θα μοιράσει εδώ κι εκεί. (Εσένα θα σου πάρει αυτοκίνητο, κανονίστηκε). Και μετά θα ξεκινήσει για τον γύρο του κόσμου. Φυσικά, όπως γίνεται πάντα, τα λεφτά θα πάνε σε κάποιον άγνωστο και όχι στον γνωστό σου Τοξότη, αλλά η σκέψη είναι που μετράει.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Ο Αιγόκερως θα αποπειραθεί να οργανώσει ό,τι, κατά τη γνώμη του, πρέπει να μπει σε μια σειρά, από τα πιάτα στον μπουφέ μέχρι τον τρόπο που θα παιχτεί το «31». Το ότι δεν του πέφτει λόγος, δεν τον εμποδίζει να κάνει υποδείξεις. Οι υπόλοιποι θα αποφασίσουν να κάνουν έρανο για να τον στείλουν του χρόνου στο Ροβανιέμι, στο χωριό του Αη-Βασίλη. Εκεί θα περάσει πολύ ωραία υποδεικνύοντας στον Άγιο με ποια γεωγραφική σειρά να μοιράσει τα δώρα.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Ο Υδροχόος θα κάνει μια αυθόρμητη διάλεξη για την αληθινή προέλευση των Χριστουγέννων. Εσύ το ήξερες ότι 25 Δεκεμβρίου οι ειδωλολάτρες γιόρταζαν τη γέννηση άλλων θεοτήτων, και γι’ αυτό οι Χριστιανοί έβαλαν την ίδια μέρα τη γέννηση του Χριστού; Δεν το ήξερες, αλλά και που το έμαθες, σκασίλα σου; Κάτι τέτοια κάνουν τον Υδροχόο να χάνει την ελπίδα ότι η ανθρωπότητα θα εξελιχθεί με τη βοήθεια της γνώσης και της σοφίας… Ας πάμε τότε για ένα ποκεράκι.

ΙΧΘΥΕΣ: Ο Ιχθύς, σαν καλός Σαμαρείτης, θα βγει στις γειτονιές των καταφρονεμένων και θα μοιράσει τρόφιμα, δωράκια και λεφτά στους αναξιοπαθούντες. Θα πάει ολομόναχος, γιατί έτσι γίνονται αυτά, με διακριτικότητα. Στον γυρισμό θα ανακαλύψει ότι το πορτοφόλι του εξαφανίστηκε.Ε, λοιπόν, ναι, είχε μέσα τα πάντα: ταυτότητα, πιστωτικές κάρτες, κάρτες ΑΤΜ… Έκανε κι αυτός ένα λάθος, πρέπει να του το χτυπάς; Δεν φτάνει που θα περάσει τις υπόλοιπες γιορτές ακυρώνοντας κάρτες και τρέχοντας για καινούργια ταυτότητα;

Πηγή: astrologos.gr