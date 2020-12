Κόσμος

ΗΠΑ: Μακελειό σε αίθουσα μπόουλινγκ (εικόνες)

Επίθεση με νεκρούς και τραυματίες. Μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας. για τον εντοπισμό του δράστη.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν από σφαίρες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό αίθουσας μπόουλινγκ στην πόλη Ρόκφορντ, στην αμερικανική πολιτεία Ιλινόι, ανέφερε η αστυνομία.

Προέτρεψε τους πολίτες να αποφεύγουν την τοποθεσία όπου βρίσκεται η αίθουσα.

«Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχουμε τρεις νεκρούς», είπε ο επικεφαλής της αστυνομίας Νταν Ο’ Σέι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που οργανώθηκε επιτόπου.

Κατά τον ίδιο, άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

«Συλλάβαμε έναν ύποπτο. Αυτά έχουμε πάνω-κάτω προς το παρόν», δήλωσε ο κ. Ο’ Σέι, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η αίθουσα όπου εκτυλίχθηκε το επεισόδιο ανέβασε στο Facebook ένα μήνυμα δύο λέξεων: «παρακαλούμε προσευχηθείτε».

Κατά πηγές προσκείμενες στην αστυνομία που επικαλέστηκε το τηλεοπτικό δίκτυο NBC News, δεν πιστεύεται ότι επρόκειτο για έγκλημα εκ προμελέτης.

