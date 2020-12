Κόσμος

Επίθεση σε μουσουλμάνο που γιόρτασε τα Χριστούγεννα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι καταγγέλει ο νεαρός, ο οποίος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού απο ομάδα "φίλων" του.

Ένας νεαρός Γάλλος μουσουλμάνος και γιος αστυνομικών, κατέθεσε μήνυση αφού δέχτηκε επίθεση από γνωστούς του επειδή ανέβασε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες του που τον έδειχναν να γιορτάζει τα Χριστούγεννα.

Το θύμα, ηλικίας 20 ετών, αρχικά δέχτηκε ένα απειλητικό μήνυμα από έναν γνωστό του που είδε τη φωτογραφία του χριστουγεννιάτικου δείπνου: «Σιχαμένε γιε λευκών, γιε του φιδιού, γιέ αστυνομικών… Θα σου δείξω ποιος είναι ο πραγματικός Άραβας».

Ο αποστολέας του μηνύματος γνωριζόταν με τον 20χρονο από το σχολείο και από την τοπική ποδοσφαιρική ομάδα.

Ταραγμένος, ο νεαρός θέλησε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση και πήγε στο ραντεβού που του έκλεισε ο γνωστός του. Εκεί όμως τον περίμεναν πέντε άτομα που τον ξυλοκόπησαν και τον απείλησαν να μην καλέσει την αστυνομία.

«Του είχαν στήσει ενέδρα», είπε η μητέρα του θύματος, που είναι αξιωματικός της δικαστικής αστυνομίας. «Η υπόθεση αυτή δεν μπορεί να μείνει χωρίς συνέχεια. Αυτή είναι ρατσιστική συμπεριφορά. Είναι απαράδεκτο, στον 21ο αιώνα. Ο κανένας είναι ελεύθερος να γιορτάζει ό,τι θέλει και όπως το αισθάνεται», πρόσθεσε.