Κόσμος

Κορονοϊός: Ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί στην Ευρώπη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πλειονότητα των χωρών-μελών της ΕΕ ξεκίνησε ταυτόχρονα τις εκστρατείες εμβολιασμού κατά του νέου κορονοϊού.

Μερικές ημέρες μετά το πράσινο φως της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εμβόλιο των Pfizer-BioNTech, η πλειονότητα των χωρών-μελών της ΕΕ ξεκινά σήμερα ταυτόχρονα τις εκστρατείες εμβολιασμού κατά του νέου κορονοϊού, όπως έχουν κάνει πολλά άλλα κράτη.

Οι πρώτες δόσεις του εμβολίου κατά του νέου κορονοϊού έφθασαν χθες, Σάββατο, στις χώρες-μέλη της ΕΕ, με αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Στη Γαλλία, 19.500 δόσεις παραδόθηκαν στο κεντρικό φαρμακείο των Νοσοκομείων του Παρισιού (Hopitaux de Paris), σε προάστια της γαλλικής πρωτεύουσας, όπου οι εργαζόμενοι φορώντας μάσκες και ειδικά γάντια προστασίας από τις χαμηλές θερμοκρασίες (το εμβόλιο διατηρείται σε θερμοκρασία -70 βαθμών Κελσίου) μετάφεραν τις συσκευασίες σε ειδικούς ψύκτες.

Το εμβόλιο που αναπτύχθηκε από την αμερικανική Pfizer και τη γερμανική BioNTech «προστατεύει το 95% των ανθρώπων από τις πιο σοβαρές μορφές (της Covid-19) και θα σώσει πολλές ζωές», τόνισε ο Γάλλος υπουργός Υγείας Ολιβιέ Βεράν.

Η Γερμανία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία ήδη άρχισαν ήδη από χθες τη σχετική διαδικασία, ξεκινώντας να εμβολιάζουν τον πληθυσμό τους μία ημέρα πριν από την επίσημη έναρξη της εκστρατείας.

Στη Γερμανία, ο πρώτος άνθρωπος που έλαβε το εμβόλιο των Pfizer-BioNTech ήταν μια γυναίκα 101 ετών, η Έντιτ Κβοϊτσάλα, που φιλοξενείται σε οίκο ευγηρίας στη Σαξονία-Άνχαλτ.

Στην Ουγγαρία, ήταν η Αριάν Κέρτετζ, γιατρός στο νοσοκομείο South Pest της πρωτεύουσας Βουδαπέστης που έκανε την αρχή. «Περίμενα εδώ και καιρό να κάνω το εμβόλιο, καθώς από αυτό εξαρτάται το να εργάζομαι ήρεμα και με ασφάλεια», δήλωσε.

Στη Σλοβακία, ο πρώτος που εμβολιάστηκε ήταν ένας λοιμωξιολόγος, ο Βλαντίμιρ Κρτσμέρι, στην πόλη Νίτρα, στο δυτικό τμήμα της χώρας

Πριν από την ΕΕ, πολλές άλλες χώρες άρχισαν την εκστρατεία εμβολιασμού των πολιτών τους κατά της Covid-19, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 1.750.780 ανθρώπους και έχει μολύνει πάνω από 80 εκατ. σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο και το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Η Ρωσία --όπου τα κρούσματα ξεπέρασαν χθες το όριο των 3 εκατομμυρίων--, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, το Μεξικό, η Χιλή, μεταξύ άλλων χωρών, ξεκίνησαν τους εμβολιασμούς τον Δεκέμβριο. Η Κίνα ήταν η πρώτη που άρχισε, ήδη από το καλοκαίρι.

Όσο για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, εκείνος ανακοίνωσε χθες μια εκστρατεία εμβολιασμού κατά της Covid-19 «χωρίς προηγούμενο στον κόσμο», με στόχο να ανοσοποιήσει μέσα σε ένα μήνα το ένα τέταρτο των εννέα εκατομμυρίων κατοίκων του Ισραήλ. Και αυτό την ώρα που η χώρα εισέρχεται σήμερα στο τρίτο γενικευμένο lockdown, διάρκειας τουλάχιστον δύο εβδομ