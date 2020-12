Κόσμος

Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η τουρκική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών και εκτάκτων καταστάσεων.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στην ανατολική Τουρκία, σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών και εκτάκτων καταστάσεων (AFAD), ενώ ο υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν επί του παρόντος αναφορές για θύματα ή σοβαρές ζημιές.

Ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 15,95 χιλιομέτρων, ανέφερε το AFAD, προσθέτοντας ότι το επίκεντρο ήταν στην επαρχία Ελαζίγ, που τον Ιανουάριο επλήγη από δόνηση 6,8 βαθμών, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 39 άνθρωποι.

«Δεν υπάρχει τίποτα αρνητικό έως τώρα. Όλες μας οι ομάδες συνεχίζουν τις έρευνες στο σημείο», ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού σε ανάρτησή του στο Twitter.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η δόνηση έγινε αισθητή στις επαρχίες Μαλάτια, Ντιγιάρμπακιρ και Σανλιούρφα.

Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε νωρίτερα ότι σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 5,3 βαθμών και εστιακό βάθος μόλις 2 χιλιόμετρα.

Το κέντρο αρχικά εκτίμησε ότι η δόνηση είχε μέγεθος 6,4 βαθμούς.