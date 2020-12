Υγεία - Περιβάλλον

Συγκινητικό βίντεο από το προσωπικό των ΜΕΘ

Ξεχωριστές ευχές από τους ανθρώπους που στελεχώνουν τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Τις ευχές τους για τα φετινά Χριστούγεννα με τον δικό τους συγκινητικό τρόπο στέλνουν οι άνθρωποι της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας.

Σε ένα βίντεο που ετοίμασαν, με τη μελωδία της «Άγιας Νύχτας», αποτυπώνεται η δύσκολη μάχη που έδωσαν και εξακολουθούν να δίνουν όλους αυτούς τους μήνες έχοντας ως κοινή αποστολή να σώσουν ζωές.

Το βλέμμα τους αρκεί για να προδώσει τα συναισθήματά τους. Την αγωνία στην προσπάθειά τους να κρατήσουν κάποιον στη ζωή, τη λύπη για την απώλεια αλλά και τη χαρά που αισθάνονται όταν ένας ασθενής ξεπερνά τον κίνδυνο.

Στιγμιότυπα από τις πολύ δύσκολες ώρες, τρυφερές στιγμές με τους ασθενείς για να τους δώσουν κουράγιο και ομαδικές φωτογραφίες μπροστά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο, «ντύνουν» το σχεδόν τρίλεπτο βίντεο και μας θυμίζουν ότι η ενότητα κάνει την ανηφόρα να φαίνεται λίγο πιο εύκολη. Επιλέγουν δε να κλείσουν το βίντεο τους με το μήνυμα… «όταν όλα τελειώσουν, θα είναι πολλά αυτά που θα μας ενώνουν» αλλά και με στίχους του Κ.Π. Καβάφη.