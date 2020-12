Παράξενα

Διέκοψε την live σύνδεση για να κάνει κομπλιμέντο στην δημοσιογράφο! (βίντεο)

Ένας περαστικός στα Χανιά διέκοψε την απευθείας μετάδοση για να εκφράσει τον θαυμασμό του στην ρεπόρτερ.

Τρομερό σκηνικό on air στην ΚΡΗΤΗ TV!

Ενώ η δημοσιογράφος Βίκυ Παπαδογιαννάκη έδινε ζωντανά το ρεπορτάζ το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων από τα Χανιά, ένας περαστικός «εισέβαλλε» στο πλάνο του οπερατέρ και... χαλαρός, σαν να μην τρέχει τίποτα, είπε: «Καλησπέρα και χρόνια πολλά».

«Μία από τις ωραιότερες, ίσως και η ωραιότερη δημοσιογράφος της Ελλάδας», συμπλήρωσε το ίδιο... κουλ και έφυγε!

«Βίκυ, έχεις και τα τυχερά σου», σχολίασε η Κατερίνα Σαλαπάτα από το στούντιο, με τη Βίκυ Παπαδογιαννάκη, εμφανώς σαστισμένη, να χαμογελά και να συνεχίζει την ανταπόκριση, αναφέροντας πως οι ευχές είναι «καλοδεχούμενες, σε κάθε περίπτωση».

