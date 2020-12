Υγεία - Περιβάλλον

Ευσταθία Καμπισιούλη: η νοσηλεύτρια που θα εμβολιαστεί πρώτη στην Ελλάδα

Ποια ειναι η γυναίκα που θα κάνει το πρώτο στην χώρα μας εμβόλιο προστασίας απο τον κορονοϊό.

Όπως έχει ανακοινωθεί επισήμως από το Υπουργείο Υγείας, μια νοσηλεύτρια σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας θα είναι ο πρώτος άνθρωπος που θα εμβολιαστεί στην Ελλάδα κατά του κορονοϊού, το μεσημέρι της Κυριακής, μαζί με έναν ηλικιωμένο, αλλά και την πολιτική ηγεσία της χώρας

Η Ευσταθία Καμπισιούλη που θα κάνει το εμβόλιο είναι έμπειρη νοσηλεύτρια με δύο και πλέον δεκαετίες προϋπηρεσίας στον Ευαγγελισμό.

Έχει ειδικευτεί στις ΜΕΘ και από τον περασμένο Φεβρουάριο είναι υπεύθυνη τομεάρχης των ΜΕΘ του νοσοκομείου, που στην πλειονότητα τους είναι πια ΜΕΘ Covid-19.

Η Ευσταθία Καμπισιούλη, σύμφωνα με το kalimera-arkadia.gr, κατάγεται από την Αρκαδία και συγκεκριμένα από το Σταυροδρόμι Γορτυνίας, όπου και μεγάλωσε.