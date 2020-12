Κοινωνία

Σεισμός στην Ρόδο

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε λίγο μετά το χτύπημα του Εγκέλαδου στην Τουρκία. Ποιο ήταν το μέγεθος του σεισμού.

Σεισμός σημειώθηκε ανοιχτά της Ρόδου, λίγη ώρα μετά το χτύπημα του Εγκέλαδου στα ανατολικά της Τουρκίας.

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και σημειώθηκε στις 09:13 ανοιχτά της Ρόδου.



Η σεισμική δόνηση είχε επίκεντρο θαλάσσια περιοχή 53 χιλιόμετρα ανατολικά του νησιού, ενώ το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 8,4 χιλιόμετρα.