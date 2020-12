Κοινωνία

Τραγωδία στο κυνήγι: “Πυροβόλησα και μετά ο αδελφός μου δεν απαντούσε στον ασύρματο!”

Δραματική η περιγραφή του άνδρα που σκότωσε τον αδελφό του. Τι είπε στους διασώστες.

«Ήμασταν μαζί και κυνηγούσαμε αγριογούρουνα. Ήμασταν σε διαφορετικά σημεία. Πυροβόλησα και κατά πάσα πιθανότητα η σφαίρα εξοστρακίστηκε και τον βρήκε στο κεφάλι!».

Με αυτά τα λόγια περιέγραψε στους διασώστες της Πυροσβεστικής τα όσα διαδραματίστηκαν στην περιοχή της Φουρνάς Ευρυτανίας, στην πρώτη ουσιαστικά ημέρα που επιτράπηκε και πάλι το κυνήγι στη χώρας, ο κυνηγός ο οποίος πυροβόλησε και σκότωσε τον 52χρονο αδερφό του!

«Όταν έριξα επικοινώνησα μαζί του και δεν απαντούσε. Μετά από λίγο τον έψαξα και τον βρήκα αιμόφυρτο και κάλεσα για βοήθεια. Δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που έγινε», συνέχισε ο άνδρας ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε κατά λάθος τον αδερφό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, οι διασώστες αλλά και οι πυροσβέστες έκαναν μιάμιση ώρα να ανεβάσουν τον τραυματία 52χρονο από την χαράδρα όπου κυνηγούσε μαζί με τον αδερφό του, με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος.

Ο άτυχος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή λίγο αφότου εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Λαμίας, όπου και μεταφέρθηκε μετά από έναν τεράστιο αγώνα δρόμου που δόθηκε για να κρατηθεί στην ζωή.

Πηγή εικόνων: Ευρυτανικά Νέα