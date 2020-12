Πολιτική

“Ενόχληση” σε τουρκικά ΜΜΕ από τις επισκέψεις Φλώρου σε… ελληνικά νησιά!

Γιατί κάνουν λόγο για προκλήσεις από την πλευρά της Ελλάδας, συντηρώντας κλίμα έντασης.

H πρόσφατη επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου και του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου στη Λήμνο, προκειμένου να ευχηθούν στη φρουρά του νησιού για την εορτή των Χριστουγέννων προκάλεσε αντιδράσεις στην Τουρκία.

Τουρκικά ΜΜΕ, σε αναρτήσεις των προηγούμενων ημερων, έκαναν λόγο για «πρόκληση» επειδή η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων επισκέφθηκε τη Λήμνο, την οποία, όπως υποστηρίζει η Άγκυρα, «η Ελλάδα έχει στρατιωτικοποιήσει, παραβιάζοντας τις συνθήκες».

Οι εορταστικές επισκέψεις επίσης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου στα νησιά Ψαρά, Παναγιά, Αγαθονήσι και Φαρμακονήσι, βρέθηκαν επίσης στο στόχαστρο των τουρκικών ΜΜΕ, που με πηχυαίους τίτλους, σύμφωνα με το protohema.gr, κατηγόρησαν την Ελλάδα όχι μόνο για στρατιωτικοποίηση των συγκεκριμένων νησιών, αλλά και για … παράνομη κατοχή.

Πρόκειται για νησιά, νησίδες και βραχονησίδες που περιλαμβάνονται στην περιβόητη λίστα EGAYDAAK και σύμφωνα με τους τουρκικούς ισχυρισμούς η κυριαρχία τους δεν έχει μεταφερθεί στην Ελλάδα με Διεθνείς Συνθήκες.

Χαρακτηριστικός είναι ο τίτλος της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Γενί Σαφάκ : «Πρόκληση από την Ελλάδα: Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Φλώρος επισκέφθηκε νησιά με μη στρατιωτικοποιημένο καθεστώς».

Σύμφωνα με την εφημερίδα Σοζτζού, ο στρατηγός Φλώρος επισκέφθηκε επίσης τα φυλάκια παρατήρησης σε Ψαρά, Παναγία και Αγαθονήσι, εφιστώντας στις φρουρές «ετοιμότητα και εγρήγορση».