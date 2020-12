Κόσμος

Κορονοϊός - Τσεχία: Ο Πρωθυπουργός έκανε πρώτος το εμβόλιο (εικόνες)

Ξεκίνησε η εκστρατεία εμβολιασμού κατά του νέου κορονοϊού στην χώρα. Μετά τον Μπάμπις εμβολιάστηκε μια βετεράνος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η Τσεχία ξεκίνησε σήμερα την εκστρατεία εμβολιασμού κατά του νέου κορονοϊού, στο πλαίσιο της εκστρατείας εναντίον της Covid-19 σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπις ήταν ο πρώτος που έλαβε το εμβόλιο των Pfizer-BioNTech στο Κεντρικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο στην Πράγα, πριν αρχίσουν άλλα νοσοκομεία της πρωτεύουσας και της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της χώρας, του Μπρνο, να διανέμουν τις 9.750 δόσεις που έχει λάβει έως τώρα η Τσεχία.

«Το εμβόλιο που έφθασε χθες από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ελπίδα, μια ελπίδα ότι θα επιστρέψουμε στην κανονική ζωή», δήλωσε ο Μπάμπις, προτού εμβολιαστεί.

Λίγο μετά τον πρωθυπουργό, εμβολιάστηκε η Εμίλιε Ρεπίκοβα, 95 ετών, βετεράνος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η χώρα έκλεισε καταστήματα και υπηρεσίες που δεν θεωρείτο απολύτως απαραίτητο να συνεχίσουν να λειτουργούν και τα χιονοδρομικά κέντρα, ενώ επιβάλλει αυστηρότερους περιορισμούς στην κυκλοφορία των πολιτών από σήμερα, καθώς προσπαθεί να ανακόψει μια ακόμα αύξηση των κρουσμάτων της COVID-19 και του αριθμού των νοσηλευόμενων.