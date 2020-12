Κοινωνία

Επίθεση σε δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων (εικόνες)

Άνωστοι επιχείρησαν να εισβάλουν στον χώρο, έχοντας στα χέρια μαχαίρια, καδρόνια και σιδερολοστούς.

Επίθεση στη δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων προσφυγόπουλων που λειτουργεί υπό την αιγίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος σημειώθηκε χθες βράδυ, στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της δομής, Θοδωρή Καραγιάννη, άγνωστοι συγκεντρώθηκαν έξω από το χώρο με μαχαίρια, καδρόνια και σιδερολοστούς, φώναξαν αρχικά «ρατσιστικά» όπως τα χαρακτήρισε συνθήματα και στη συνέχεια επιχείρησαν να εισβάλουν στο χώρο όπου φιλοξενούνται τα προσφυγόπουλα.

Αύριο, Δευτέρα, όπως ανέφερε ο κ. Καραγιάννης, θα κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά στην αρμόδια εισαγγελία. «Οφείλουμε όλοι να προστατεύσουμε τα ανήλικα απέναντι σε ανθρώπους που με σχέδιο υποκινούνε μίσος και προπαγάνδα και δεν φοβούνται να ασκήσουν βία με κίνδυνο ζωής σε παιδιά 12-15 ετών», υπογράμμισε.

