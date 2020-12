Οικονομία

ΟΑΕΔ: SOS για τα 400 ευρώ σε μακροχρόνια άνεργους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες χιλιάδες δικαιούχοι του βοηθήματος δεν έχουν συμπληρώσει την κατάλληλη φόρμα, ενώ λήγει η διορία.

Αύριο, Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου, στις 23:59, λήγει η προθεσμία υποβολής στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) για την καταβολή της νέας έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 400 ευρώ σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους, στο πλαίσιο των κυβερνητικών μέτρων για την άμεση στήριξη του εργατικού δυναμικού. Έως τώρα, 94.000 (72%) από τους συνολικά 130.000 δικαιούχους έχουν υποβάλει ΙΒΑΝ.

Εάν οι δικαιούχοι δεν υποβάλλουν ΙΒΑΝ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, τα 400 ευρώ δεν θα καταβληθούν.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να επιβεβαιώσουν ή να καταχωρίσουν ΙΒΑΝ ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι, μέσω gov.gr, με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή ΟΑΕΔ, στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/ektakte-oikonomike-eniskhuse-se-makrokhronia-anergous)

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr >> Εργασία και ασφάλιση >> Ανεργία >> Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε μακροχρόνια ανέργους.

Δικαιούχοι είναι οι εγγεγραμμένοι μη επιδοτούμενοι άνεργοι που απέκτησαν την ιδιότητα του μακροχρόνια ανέργου -δηλαδή ξεπέρασαν 12 μήνες συνεχούς εγγεγραμμένης ανεργίας- κατά το διάστημα από την 1η Μαρτίου έως και την 25η Νοεμβρίου 2020, παρέμειναν εγγεγραμμένοι άνεργοι έως και τις 25 Νοεμβρίου και δεν έλαβαν την προηγούμενη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση 400 ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, μόνο οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Οι λογαριασμοί των δικαιούχων πιστώνονται εντός τριών εργάσιμων ημερών, μετά την καταβολή των 400 ευρώ από τον ΟΑΕΔ. Η οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.