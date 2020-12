Παράξενα

Τούρκος με καραμπίνα έστησε... καραούλι στον Άγιο Βασίλη! (βίντεο)

Viral έχει γίνει το βίντεο του μουσουλμάνου στα κοινωνικά δίκτυα.

Viral στα τουρκικά social media έγινε και φέτος το βίντεο με τον νεαρό ισλαμιστή Νουσρέτ Οκτάρ, που πέρυσι τέτοιο καιρό είχε ανέβει στη στέγη του σπιτιού του και κρατώντας μία καραμπίνα είχε στήσει καραούλι στον… Άγιο Βασίλη.

Ο Οκτάρ αντιτίθεται στον εορτασμό της πρωτοχρονιάς στην Τουρκία, θεωρώντας την πως δεν συνάδει με το πνεύμα του Ισλάμ και της σαρίας.

Στο βίντεο ο ίδιος υποστηρίζει πως: «η Τουρκία είναι μία μουσουλμανική χώρα” και δείχνοντας τ’ όπλο του προειδοποιεί πως σε περίπτωση που έρθει στο σπίτι του ο… Άγιος Βασίλης, θα του «προκαλέσει ζημιά στο σύστημα προσγείωσης

