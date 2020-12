Πολιτική

Πιερρακάκης: μόνο με έγγραφο ή κωδικό ο εμβολιασμός για κορονοϊό

Ο ρόλος του αριθμού 13034 και τα τηλέφωνα από το Κράτος. Ποιο χαρτί πρέπει να έχουν μαζί τους οι πολίτες. Λεπτομέρειες για τον διαδικασία.

Λεπτομέρειες για τη διαδικασία που θα κλείνουν τα ραντεβού τους οι πολίτες προκειμένου να εμβολιαστούν για τον κορονοϊό έδωσε ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα των εμβολιασμών στην Ελλάδα.

Όπως είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, στον ΣΚΑΪ, οι πολίτες θα πηγαίνουν να εμβολιαστούν με ένα χαρτί ή έναν κωδικό. «Δηλαδή όταν θα πηγαίνει ο πολίτης στο φαρμακείο για να κλείσει το ραντεβού, θα τυπώνει ο φαρμακοποιός ένα χαρτί, το οποίο θα πρέπει να το επιδεικνύεις στο κέντρο για λόγους ακρίβειας. Θέλουμε να ξέρουμε σε πραγματικό χρόνο πόσοι εμβολιάζονται και θέλουμε να μπορούμε να ακολουθούμε αυτή τη διαδικασία για να ελαχιστοποιηθούν τα όποια προβλήματα παρατηρηθούν. Παράλληλα, έχει προβλεφθεί να υπάρχει ένα αποδεικτικό για τον πολίτη ότι εμβολιάστηκε. Βέβαια το πού θα χρησιμοποιείται αυτό είναι ένα πανευρωπαϊκό ερώτημα, γιατί υπάρχουν ζητήματα προσωπικών δεδομένων, τα οποία θα τα απαντήσει η Ε.Ε».

Όπως εξήγησε, το Εθνικό Σχέδιο Εμβολιασμού έχει τρεις φάσεις, οι οποίες δεν είναι αυτοτελείς. «Στην αρχή πάμε στοχευμένα. Ξεκινάμε από τους υγειονομικούς, τα γηροκομεία, από τις ευρύτερα προνοιακές δομές. Στην πορεία περνάμε στη δεύτερη φάση που είναι πολύ μεγάλη και θα σπάσει σε κομμάτια. Αφορά όλους τους συμπολίτες μας που είναι άνω των 60 ετών, αλλά και τους πολίτες άνω των 18 ετών που έχουν υποκείμενα νοσήματα που μπορούν να προκαλέσουν μεγάλο κίνδυνο αν νοσήσουν από Covid. Αυτή τη φάση θα διαρκέσει κάποιους μήνες, ανάλογα με το πώς θα έρχονται τα εμβόλια», επισήμανε και πρόσθεσε ότι ο πολίτης που θέλει να εμβολιαστεί θα κλείνει εξαρχής δύο ραντεβού και όχι ένα, δεδομένου ότι τα εμβόλια είναι δύο δόσεων.

«Ο κόσμος θα ενημερωθεί με όλα τα διαθέσιμα μέσα. Καταρχάς θα γίνεται από τα ΜΜΕ, όπου η Επιτροπή θα λέει ποια κατηγορία πολιτών πρέπει να εμβολιαστεί. Επιπλέον, οι εγγεγραμμένοι στην άυλη συνταγογράφηση, που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο, θα λαμβάνουν κι ένα μήνυμα με προτεινόμενα ραντεβού και μετά από αυτό οι πολίτες που δε διαθέτουν ψηφιακές δεξιότητες θα μπορούν να πάνε στα φαρμακεία ή στα ΚΕΠ, τα οποία για αυτό το σκοπό, θα ανοίξουν για να κλείσουν τα ραντεβού τους», τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Σε περίπτωση που ο πολίτης για οποιονδήποτε λόγο χάσει το ραντεβού που έχει κλείσει, θα υπάρχει η δυνατότητα να το αλλάξει έστω για μια φορά.

«Αν κάποιος χάσει το ραντεβού για τον εμβολιασμό του, εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα για να κλείσει νέο ραντεβού. Εμείς έχουμε πει καταρχήν ότι θα προτείνουμε στον κόσμο ραντεβού και θα του δίνουμε τη δυνατότητα να το αλλάξει μια φορά. Από εκεί και πέρα θα έχουν προτεραιότητα αυτοί που τα έχουν ήδη προγραμματίσει, αλλά στην πορεία θέλουμε να διευκολύνουμε όλους τους συμπολίτες μας», δήλωσε ο κ. Πιερρακάκης.

Παράλληλα, ανέφερε ότι το υπουργείο θα φτιάξει τηλεφωνικά κέντρα, για να παίρνει το Κράτος τηλέφωνα στους πολίτες, προκειμένου να τους εντάξει στη διαδικασία. «Ο αριθμός που θα χρησιμοποιήσουμε είναι ο αριθμός 13034. Από αυτό θα λαμβάνει ο κόσμος κλήσεις ή μηνύματα, αλλά θα μπορεί και να στείλει μήνυμα με τον ΑΜΚΑ και το ονοματεπώνυμο για να δει αν είναι στις επιλέξιμες κατηγορίες για να κάνει το εμβόλιο».

Σχολιάζοντας τη σημερινή «πρεμιέρα» των εμβολιασμών, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης σημείωσε ότι «σήμερα είναι μέρα χαράς κι ελπίδας. Μέσα σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα και τα κράτη κατάφεραν να παραδώσουν ασφαλή εμβόλια. Ξεκινάμε με ένα, αλλά στην πορεία θα έχουμε πολλά και πλέον είμαστε στην αρχή του τέλους. Η αρχή του τέλους βέβαια δεν είναι το τέλος. Έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη διαδρομή».

Πηγή: skai.gr