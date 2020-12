Κόσμος

Τουρκικό τελεσίγραφο στον Χαφτάρ

Η προειδοποίηση του Τούρκου υπουργού Άμυνας στον στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ και τους συμμάχους του.

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ προειδοποίησε σήμερα ότι οι δυνάμεις του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ και οι υποστηρικτές τους στην ανατολική Λιβύη θα θεωρηθούν «νόμιμοι στόχοι» εάν επιχειρήσουν να επιτεθούν σε τουρκικές δυνάμεις στην περιοχή.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε τουρκικά στρατεύματα στην Τρίπολη, ο Ακάρ δήλωσε ότι οι δυνάμεις του Χάφταρ και οι υποστηρικτές τους δεν θα έχουν «πού να κρυφτούν» εάν επιτεθούν σε τουρκικές δυνάμεις, προσθέτοντας ότι θα αποτελέσουν στόχους για την Άγκυρα «παντού».

Η Τουρκία είναι ο κύριος ξένος υποστηρικτής της διεθνώς αναγνωρισμένης Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας (GNA) της Λιβύης που εδρεύει στην Τρίπολη και που εδώ και χρόνια μάχεται κατά του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA) του Χάφταρ.

Απο την Λιβύη, ο Ακάρ προέβη και σε προκλητικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας, ρίχνοντας λάδι στην ένταση που καλλιεργεί η Άγκυρα