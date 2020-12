Αθλητικά

Ο Κάρι σε 5 λεπτά έβαλε 105 σερί τρίποντα (βίντεο)

Ασύλληπτος ο παίκτης των Ουόριορς κατά την διάρκεια προπόνησης...

Στημένος στη γωνία για πέντε λεπτά, ο Στεφ Κάρι εκτελεί τρίποντα και δεν χάνει ούτε ένα.

Οι Γκόλντεν Στέιτς Ουόριορς έχουν ξεκινήσει τη σεζόν με δύο βαριές ήττες με συνολική διαφορά 65 πόντων εις βάρος τους.

Έτσι ο Στεφ Κάρι φαίνεται πως ζεσταίνει τις μηχανές προκειμένου να αλλάξει τα πράγματα και να επαναφέρει την ομάδα του στο δρόμο των επιτυχιών.

Δείτε το βίντεο από την προπόνηση των Ουόριορς:

5+ minutes without a miss.



Stephen. Curry. pic.twitter.com/8DV0z5gtib — Golden State Warriors (@warriors) December 26, 2020