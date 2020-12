Πολιτική

Μητσοτάκης: μονόδρομος το εμβόλιο για να ξεμπερδεύουμε με τον κορονοϊό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού, αμέσως μετά τον εμβολιασμό του στο νοσοκομείο «Αττικόν»

«Είναι μια σπουδαία ημέρα για την επιστήμη, μια σπουδαία ημέρα για την ΕΕ η οποία κατάφερε και παρέδωσε το εμβόλιο την ίδια ημέρα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες κάνοντας πράξη το μήνυμα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αμέσως μετά τον εμβολιασμό του.

«Πιστεύω ότι σήμερα όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες χαμογελάμε κάτω από τις μάσκες μας καθώς ξεκινάει και στην πατρίδα μας το δύσκολο εγχείρημα του μαζικού εμβολιασμού του ελληνικού πληθυσμού με το εμβόλιο κατά του covid-19», συνέχισε ο πρωθυπουργός τονίζοντας πως «η πολιτειακή και πολιτική ηγεσία εμβολιαζόμαστε πρώτοι για να στείλουμε το παράδειγμα ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές αλλά και αποτελεσματικό. Μαζί μας θα εμβολιαστούν σήμερα οι πρώτοι υγειονομικοί, οι άνθρωποι που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης. Τους χρωστάμε τόσο πολλά. Όχι μόνο για να δώσουν το παράδειγμα αλλά και για να είναι ασφαλείς να επιτελούν το σπουδαίο καθήκον τους».

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι μέσα στους επόμενους μήνες «σκοπός μας είναι να εμβολιάσουμε τη μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων».

Σημείωσε επίσης ότι «καθώς ο εμβολιασμός θα προχωράει και καθώς θα διαπιστώνουμε ότι το εμβόλιο είναι απολύτως ασφαλές και αποτελεσματικό, και αυτοί που με καχυποψία μπορεί να αντιμετωπίζουν την προοπτική του εμβολιασμού θα πείθονται ότι αυτό είναι το σωστό».

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι «το εμβόλιο είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε οριστικά να τελειώνουμε με την περιπέτεια του covid». «Για να ξαναπάρουμε στα χέρια μας τον έλεγχο των ζωών μας, να αγκαλιάσουμε και να αγκαλιαστούμε με τους ανθρώπους που αγαπάμε, να ξαναπάρει μπροστά η οικονομική δραστηριότητα» συμπλήρωσε και υπογράμμισε: «Όλα αυτά πιστεύω θα γίνουν πράξη μέσα στους πρώτους έξι μήνες του 2021. Να μπορέσουμε αυτή την εμβληματική χρονιά που ξεκινάει σε λίγες ημέρες, 200 χρόνια από την έναρξη της ελληνικής επανάστασης, να γράψουμε ξανά νέες σελίδες αισιοδοξίας στην ιστορία του τόπου μας».

Καταλήγοντας στη δήλωση του ο πρωθυπουργός ευχήθηκε χρόνια πολλά, καλές γιορτές και καλή χρονιά.

Όλη η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη

"Σήμερα, είναι μια σπουδαία ημέρα για την επιστήμη, είναι μια σπουδαία ημέρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία κατάφερε και παρέδωσε το εμβόλιο την ίδια ημέρα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, κάνοντας πράξη το μήνυμα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.

Πιστεύω ότι σήμερα όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες χαμογελάμε κάτω από τις μάσκες μας, καθώς ξεκινάει και στην πατρίδα μας το δύσκολο εγχείρημα του μαζικού εμβολιασμού του ελληνικού πληθυσμού, με το εμβόλιο, κατά του Covid 19.

Η πολιτειακή και πολιτική ηγεσία εμβολιαζόμαστε πρώτοι για να στείλουμε το παράδειγμα ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές αλλά και αποτελεσματικό. Μαζί μας θα εμβολιαστούν, σήμερα, οι πρώτοι υγειονομικοί. Οι άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του COVID, τους χρωστάμε τόσα πολλά και πρέπει πάνω απ’ όλα αυτοί να είναι οι πρώτοι που θα εμβολιαστούν, όχι μόνο για να δώσουν το παράδειγμα, αλλά για να είναι οι ίδιοι ασφαλείς να μπορούν να επιτελούν το σπουδαίο τους καθήκον.

Μέσα στους επόμενους μήνες ο σκοπός μας είναι να εμβολιάσουμε τη μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων. Και πιστεύω ότι καθώς ο εμβολιασμός θα προχωρά και καθώς θα διαπιστώνουμε ότι το εμβόλιο είναι απολύτως ασφαλές αλλά και αποτελεσματικό και αυτοί οι συμπολίτες μας οι οποίοι, σήμερα, με καχυποψία μπορεί να αντιμετωπίζουν την προοπτική του εμβολιασμού θα πείθονται ότι αυτό είναι το σωστό. Το εμβόλιο είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε οριστικά να τελειώνουμε με την περιπέτεια του COVID. Είναι ο μόνος τρόπος για να ξαναπάρουμε στα χέρια μας τον έλεγχο των ζωών μας. Να αγκαλιάσουμε και να αγκαλιαστούμε με τους ανθρώπους που αγαπάμε. Να ξαναπάρει μπροστά η οικονομική δραστηριότητα.

Όλα αυτά πιστεύω ότι θα γίνουν πράξη μέσα στους πρώτους έξι μήνες του 2021, για να μπορέσουμε αυτήν την εμβληματική χρονιά που ξεκινάει σε λίγες ημέρες για τη χώρα μας -200 χρόνια από την έναρξη της ελληνικής επανάστασης- να γράψουμε ξανά νέες σελίδες αισιοδοξίας στην ιστορία του τόπου μας.

Καλές γιορτές, χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλες και σε όλους".