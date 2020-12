Υγεία - Περιβάλλον

Εμβολιάστηκε ο Σωτήρης Τσιόδρας: “Η στιγμή που περιμέναμε, επιτέλους ήρθε!”

Η αντίδραση, η συγκίνηση και το μήνυμα του καθηγητής Σωτήρη Τσιόδρα, μετά τον εμβολιασμό του στο «Αττικόν».

Στις 14:45, αμέσως μετά τον εμβολιασμό κατά της Covid-19 του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη, εμβολιάστηκε ο καθηγητής Παθολογίας-Λοιμωξιολογίας Σωτήρης Τσιόδρας στο Νοσοκομείο «Αττικόν». Ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία, δηλαδή λήψη ιατρικού ιστορικού και αναμονή, για τυχόν ήπιες ανεπιθύμητες ενέργειες, γύρω στα 15 λεπτά. «Αυτό ήταν, ούτε που το κατάλαβα», είπε αμέσως μετά τον εμβολιασμό ο Σωτήρης Τσιόδρας.

Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, έκανε λόγο για «ιστορική στιγμή που όλοι την περιμέναμε και επιτέλους ήρθε», τόνισε τη σημασία του εμβολιασμού, υπογραμμίζοντας όμως ότι «δεν είναι το τέλος ακόμα. Το τέλος θα έρθει σταδιακά με τον εμβολιασμό όλο και περισσότερων ανθρώπων. Αυτό το χρονικό διάστημα πρέπει να παραμείνουμε υπομονετικοί και να είμαστε προσεκτικοί, να προστατεύσουμε ο ένας τον άλλο με την τήρηση των γνωστών μέτρων».

Ο κ. Τσιόδρας εξήγησε ότι αυτή η «ιστορική στιγμή για την πατρίδα μας και όλο τον κόσμο», ήρθε σε μια δύσκολη στιγμή όπου υπολογίζεται ότι κάθε 16 δευτερόλεπτα πεθαίνει ένας πολίτης της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου από τη νόσο Covid-19. Ελπίζουμε ότι αυτό θα ξεπεραστεί σταδιακά με τον εμβολιασμό όλο και περισσότερων ανθρώπων". Ο καθηγητής μίλησε επίσης για την ανάπτυξη και έγκριση των νέων εμβολίων, τονίζοντας ότι «ίσχυσαν και ισχύουν όλες οι νομικές επιταγές και υψηλές προδιαγραφές που ισχύουν για όλα τα εμβόλια και οι οποίες έχουν θεσπιστεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και τηρούνται και από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Τα εμβόλια έχουν ελεγχθεί πρώτα στο εργαστήριο και μετά σε κλινικές δοκιμές που αφορούσαν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και ήδη έχουν εμβολιαστεί εκατοντάδες χιλιάδες υγειονομικοί σε όλο τον κόσμο». Ο κ. Τσιόδρας εξέφρασε την ελπίδα ότι με τον εμβολιασμό σταδιακά όλο και περισσότερων θα μειωθεί η επίπτωση της νέας νόσου, οι άμεσες αλλά και οι μακροχρόνιες επιπλοκές που σχετίζονται με αυτήν, η θνητότητα από αυτήν και φυσικά και οι κοινωνικές και οι άλλες συνέπειες στην υγεία μας. Κατέληξε ότι μαζί με τον δικό του εμβολιασμό σήμερα ξεκινάει και ο εμβολιασμός των υγειονομικών, των επαγγελματιών υγείας, που στην πρώτη γραμμή εκτίθενται και αντιμετωπίζουν τον ιό.

Σήμερα αναμένεται να εμβολιαστούν 250 υγειονομικοί σε πέντε νοσοκομεία της Αττικής, και συγκεκριμένα στα νοσοκομεία «Ευαγγελισμός», «Σωτηρία», «Αττικόν», «Θριάσιο» και «Ασκληπιείο» Βούλας. Αύριο, θα γίνει η διανομή εμβολίων προς τα Νοσοκομεία αναφοράς, στο Πανεπιστημιακό της Λάρισας, στο ΑΧΕΠΑ, στο Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων και στην Πάτρα, έτσι ώστε να αρχίσουν οι εμβολιασμοί στο υγειονομικό προσωπικό των νοσοκομείων αυτών στις 29 Δεκεμβρίου.

Χρονοδιάγραμμα των εμβολιασμών

Η Ελλάδα παρέλαβε χθες την πρώτη μικρή παρτίδα εμβολίων από την εταιρεία Pfizer-BioΝTech, των 9.750 δόσεων. Έως τις 30 Δεκεμβρίου θα παραλάβουμε, την πρώτη μεγάλη παρτίδα εμβολίων της Pfizer 83.850 δόσεων. Οι παραδόσεις των εμβολίων της Pfizer που αντιστοιχούν στον πληθυσμό μας, με βάση την κεντρική ευρωπαϊκή συμφωνία, είναι έως το τέλος Ιανουαρίου, 429.000 δόσεις και άλλες 333.450 δόσεις έως τέλος Φεβρουαρίου.

Μέχρι το τέλος Μαρτίου θα έχουμε παραλάβει μόνο από τη μια εταιρεία, τη Pfizer-BioNTech 1.265.550 δόσεις. Στις δόσεις αυτές, αναμένεται να προστεθούν τον Ιανουάριο, από τη στιγμή που θα λάβουν έγκριση, και εμβόλια από την εταιρεία Moderna και την εταιρεία AstraZeneca.

Με βάση τον μέχρι στιγμής προγραμματισμό για τις παραδόσεις των δόσεων, αναμένεται η πλατφόρμα των ραντεβού να ανοίξει στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιανουαρίου για τους εμβολιασμούς του πληθυσμού, με βάση την προτεραιοποίηση της Επιτροπής Εμβολιασμών. Οι υγειονομικοί και οι φιλοξενούμενοι και το προσωπικό στους οίκους ευγηρίας θα είναι στις πρώτες ομάδες

Ο εμβολιασμός θα γίνεται στα οργανωμένα εμβολιαστικά κέντρα, τα οποία θα έχουν και γιατρό και νοσηλεύτρια και θα γίνεται υπό ιατρική εποπτεία. Για τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες, τις ήπιες, έχει προβλεφθεί χρόνος γύρω στα 15 λεπτά και χώρος αναμονής των ατόμων που θα εμβολιαστούν.