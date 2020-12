Πολιτική

Εμβολιάστηκε ο Πρόεδρος της Βουλής

Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός εμβολιάστηκε ο Κωνσταντίνος Τασούλας.

Κάλεσμα σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες «να απολαύσουν την πρωτόγνωρη γοητεία ευθύνης και ελευθερίας που τους χαρίζει η εξασφάλιση της υγείας τους με αυτόν τον εμβολιασμό» απηύθυνε ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος εμβολιάστηκε σήμερα κατά του κορονοϊού, στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Αμέσως μετά τη διαδικασία του εμβολιασμού, ο πρόεδρος της Βουλής έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Το 2020 ξεκίνησε με μία απροσδόκητη αγωνία που μετατράπηκε σε φόβο και κατέκλυσε όλο τον κόσμο. Μία πρωτόγνωρη πανδημία, από αυτές που εμφανίζονται κάθε εκατό χρόνια, σκόρπισε απελπισία, φόβο και άλλαξε τις ζωές όλου του κόσμου και στη χώρα μας. Κλείνοντας το 2020, την αγωνία και τον φόβο τα διαδέχεται η ελπίδα. Η επιστήμη, η συνεργασία και η λογική κέρδισαν το στοίχημα. Και τώρα, απομένει σε όλους εμάς μία πρωτόγνωρη γοητεία, η γοητεία της ευθύνης να αλλάξουμε τη ζωή μας. Όσο περισσότεροι εκμεταλλευτούμε κι αξιοποιήσουμε αυτή τη συνεργασία επιστήμης και λογικής, τόσο πιο ισχυρή θα είναι η αντεπίθεση της υγείας έναντι αυτής της πανδημίας.

Το 2021 είναι η χρονιά της ελπίδας και της ελευθερίας. Θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό που μετέχω σε αυτή την προσπάθεια και αν μου επιτρέπετε, καλώ τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να απολαύσουν αυτή την πρωτόγνωρη γοητεία ευθύνης και ελευθερίας που τους χαρίζει η εξασφάλιση της υγείας τους με αυτόν τον εμβολιασμό».

Τον πρόεδρο της Βουλής συνόδευσαν στην αίθουσα εμβολιασμών ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας και ο υφυπουργός Βασίλης Κοντοζαμάνης.

Μετά τον εμβολιασμό του, ο κ. Τασούλας συνομίλησε και αντάλλαξε ευχές με γιατρούς και νοσηλευτές του νοσοκομείου, εκφράζοντάς τους την ευγνωμοσύνη και τον θαυμασμό του για τον αδιάκοπο αγώνα που δίνουν στο μέτωπο της προστασίας της ανθρώπινης ζωής.