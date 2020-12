Πολιτική

Σχοινάς: Η ΕΕ είναι μια Ένωση για όλους

Το μήνυμα του αντιπροέδρου της Κομισιόν, με αφορμή την έναρξη του εμβολιασμού στις 27 χώρες της Ένωσης.

Μέσω twitter έστειλε το μήνυμά του ο Μαργαρίτης Σχοινάς, με αφορμή την έναρξη του εμβολιασμού στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«H σημερινή ημέρα είναι μία ημέρα για να θυμόμαστε», έγραψε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, υπογραμμίζοντας ότι σήμερα είναι μια άσχημη μέρα «για όσους δεν πίστευαν στην Ευρώπη».

«Μία ημέρα να θυμόμαστε. Μια Ένωση για όλους. Μια κοινότητα αλληλεγγύης».