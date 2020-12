Παράξενα

Κορονοϊός - Εμβολιασμός: πιλότος έκανε πτήση σε σχήμα σύριγγας

Εναέρια υπενθύμιση της εκστρατείας εμβολιασμού κατά του COVID-19 στην Ευρώπη

Ο Γερμανός πιλότος Samy Kramer σχημάτισε μια τεράστια σύριγγα στον ουρανό, πετώντας 200 χιλιόμετρα για να υπενθυμίσει στους ανθρώπους την έναρξη της εκστρατείας εμβολιασμού κατά του COVID-19 στην Ευρώπη.

Ο 20χρονος πιλότος χαρτογράφησε τη διαδρομή που θα χρειαζόταν να εισάγει στην συσκευή GPS πριν ανέβει στον ουρανό κοντά στη λίμνη της Κωνσταντίας στη νότια Γερμανία. Η διαδρομή σε σχήμα σύριγγας εμφανίστηκε στην διαδικτυακή τοποθεσία flightradar24.

«Υπάρχουν ακόμη σχετικά πολλοί άνθρωποι που αντιτίθενται στον εμβολιασμό και η πράξη μου μπορεί να είναι μια υπενθύμιση για αυτούς να σκεφτούν το θέμα, να μπουν τα πράγματα σε μια κίνηση», δήλωσε ο Kramer στο Reuters TV την Κυριακή, προσθέτοντας ότι η πτήση του δεν πρέπει να νοηθεί ως άμεση πρόσκληση για εμβολιασμό.

«Ίσως ήταν επίσης ένα σημάδι χαράς, επειδή η αεροπορική βιομηχανία έχει πληγεί αρκετά από την πανδημία», δήλωσε ο Kramer.

Η Γερμανία ξεκίνησε επίσημα την εκστρατεία εμβολιασμού κατά του COVID-19 την Κυριακή. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση σχεδιάζει να διανείμει περισσότερες από 1,3 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου στις τοπικές υγειονομικές αρχές έως το τέλος του τρέχοντος έτους και περίπου 700.000 την εβδομάδα από τον Ιανουάριο.