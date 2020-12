Πολιτική

Κουτσούμπας: Αναγκαιότητα ο μαζικός εμβολιασμός

«Τεράστια η μάχη των υγειονομικών», τόνισε ο ΓΓ του ΚΚΕ.

«Την αναγκαιότητα μαζικού εμβολιασμού» υπογράμμισε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος θα εμβολιασθεί την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, σημείωσε πως είναι αναγκαίο να γίνει ο εμβολιασμός από όλο τον πληθυσμό «χωρίς όμως να αποτελέσει ή να αποκρύψει ή να γίνει το άλλοθι για την αναγκαιότητα της θωράκισης, που υπάρχει αυτή τη στιγμή, σήμερα, τώρα που μιλάμε, του Δημόσιου Συστήματος Υγείας και των αναγκαίων μέτρων προστασίας που είναι στην ευθύνη της κυβέρνησης και του κράτους να τα πάρει, αφού ο εμβολιασμός θα είναι μακρόχρονη σχετικά -έτσι κι αλλιώς- διαδικασία. Αλλιώς, χωρίς αυτά τα κατάλληλα μέτρα και η πανδημία δεν αντιμετωπίζεται και η σωστή προετοιμασία για τον μαζικό εμβολιασμό του κόσμου υπονομεύεται. Αυτό το μήνυμα θέλουμε να στείλουμε και βεβαίως θα δώσουμε το "παρών"».

Αναφέρθηκε τη μάχη των υγειονομικών, σημειώνοντας χαρακτηριστικά «τεράστια μάχη, και ό,τι γίνεται κατορθωτό να γίνει, γίνεται με το προσωπικό παράδειγμα, τον προσωπικό τους αγώνα και στη δουλειά τους, μέσα στα νοσοκομεία και έξω στους δρόμους, έξω από τα υπουργεία με τις κινητοποιήσεις τους, τις διεκδικήσεις τους που βοηθάνε να πιέζονται και τα υπουργεία και οι κυβερνήσεις να κάνουν κάτι καλύτερο για το λαό».

Ως προς τις διεκδικήσεις και τις πορείες στον καιρό της πανδημίας, είπε ότι μπορούν να συνδυαστούν «με τα μέτρα προστασίας που παίρνουν» προσθέτοντας «είναι υπεύθυνοι οι γιατροί, γι' αυτό άλλωστε τους λέμε και ήρωες. Φοράνε και τη μάσκα, έχουν τα αντισηπτικά, έχουν τις αποστάσεις τους, πολύ περισσότερες αποστάσεις κρατάνε στις κινητοποιήσεις τους, απ' ότι βλέπουμε, παρά όταν συνωστίζονται μέσα στο χειρουργείο, μέσα στο ιατρείο, στη ΜΕΘ κλπ. Αυτό είναι κατανοητό».

Απαντώντας στην δημοσιογραφική παρατήρηση αφενός μεν για την γενικότερη ανάγκη στήριξης του ΕΣΥ, αφετέρου δε για την σημασία του εμβολιασμού, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ επανέλαβε ότι «στο ζήτημα του εμβολιασμού είναι ξεκάθαρο το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε αλλά ταυτόχρονα επιμένουμε σε αυτό, το ΚΚΕ έχει συγκεκριμένες δέσμες προτάσεων που τις έχει καταθέσει στη βουλή, στην κυβέρνηση. Συμφωνεί με τα αιτήματα των γιατρών, των υπολοίπων υγειονομικών και πρέπει αυτά να ληφθούν υπόψη πάρα πολύ σοβαρά και να υλοποιηθούν άμεσα».