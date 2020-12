Πολιτισμός

Μητρώο Καλλιτεχνών: Αποζημίωση για Νοέμβριο - Δεκέμβριο

Ποιοι είναι δικαιούχοι. Ποια είναι η προθεσμία εγγραφής.

Με νομοθετική ρύθμιση, προβλέπεται καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους €534 για τον μήνα Νοέμβριο και €534 για τον μήνα Δεκέμβριο σε όσους εγγραφούν στο Μητρώο Καλλιτεχνών, δημιουργών και επαγγελματιών της Τέχνης και του Πολιτισμού, https://artandcultureprofessionals.services.gov.gr/ εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις και ολοκληρώσουν τη διαδικασία ως τις 10 Ιανουαρίου 2021, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού

Δικαιούχοι της αποζημίωσης αυτής είναι και όσοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο. Μέχρι στιγμής, περισσότεροι από 16.000 εγγεγραμμένοι στο Μητρώο έχουν λάβει αποζημίωση συνολικού ύψους μεγαλύτερου των €17 εκατομμυρίων για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.

Επισημαίνονται οι τροποποιήσεις που ήδη έχουν γίνει προς διευκόλυνση όσων επιθυμούν να εγγραφούν:

• Έχουν προστεθεί 40 επιπλέον επαγγελματικές ειδικότητες

• Έχει προστεθεί η δυνατότητα επιλογής πολλαπλών ειδικοτήτων

• Έχει προστεθεί η δυνατότητα τροποποίησης εγγραφής

Υπενθυμίζεται ότι:

• Το Μητρώο δεν απαιτεί την επισύναψη στοιχείων. Αρκείται στις υπεύθυνες δηλώσεις των εργαζομένων του Πολιτισμού. Η κάθε δήλωση ολοκληρώνεται σε ελάχιστο χρόνο.

• Το Μητρώο δεν αποσκοπεί στην εκμετάλλευση ή χρήση των προσωπικών δεδομένων όσων εγγραφούν για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, εκτός από την ταυτοποίηση και τον αυτόματο έλεγχο σε περιπτώσεις όπου οι εγγεγραμμένοι έχουν ήδη λάβει ή δεν δικαιούνται αποζημίωση ειδικού σκοπού.

Το Μητρώο αποτελεί μέρος του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.