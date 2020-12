Κόσμος

Κορονοϊός – Μετάλλαξη: Εξαπλώνεται το νέο στέλεχος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κάθε μέρα και σε ακόμα μία χώρα εντοπίζεται το νέο στέλεχος του κορονοϊού.

Το νέο στέλεχος του κορονοϊού που συνδέεται με την ταχεία αύξηση των περιστατικών μόλυνσης στη Βρετανία, εντοπίστηκε στο πορτογαλικό νησί της Μαδέρας, σύμφωνα με την περιφερειακή υπηρεσία πολιτικής προστασίας.

Σε ανακοίνωσή της, η ίδια υπηρεσία, ανέφερε πως το νέο στέλεχος, «εντοπίστηκε σε ταξιδιώτες που έφτασαν στη Μάδερα από τη Βρετανία».

Ωστόσο, δεν προσδιορίστηκε πόσοι άνθρωποι έχουν μολυνθεί.