Εμβολιάστηκε ο Βαρουφάκης: “το εμβόλιο μόνο του δεν αρκεί για την απελευθέρωση”

Το μήνυμα του Γραμματέα του ΜέΡΑ25 για τον εμβολιασμό, μετά τον εμβολιασμό του.

«Είμαι εδώ σήμερα για να δηλώσω έμπρακτα ότι το εμβόλιο είναι τόσο η ορθή ατομική επιλογή όσο και δημόσιο αγαθό», τόνισε ο πρόεδρος της Κ.Ο. και Γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης στη δήλωση που έκανε μετά τον εμβολιασμό του στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

«Νιώθω όμως ντροπή που αυτό το πολύτιμο αγαθό θα είναι για μήνες προνόμιο τόσο λίγων επειδή η κυβέρνηση, μήνες τώρα, αγνοεί τις εκκλήσεις μας να στήσει πραγματικό δημόσιο δίκτυο κέντρων εμβολιασμού και πρωτοβάθμιας περίθαλψης», σημείωσε, σχολιάζοντας πως «το εμβόλιο από μόνο του δεν αρκεί για την απελευθέρωση από την πανδημία».

«Χρειάζεται και απελευθέρωση από τις ολιγαρχικές πρακτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη», κατέληξε, ενώ ευχήθηκε «χρόνια πολλά και δημιουργικά - με υγεία για όλους».