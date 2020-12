Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Σε ποιες περιοχές της χώρας εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Συνολικά 342 νέα κρούσματα του κορονοϊού ανακοινώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής από τον ΕΟΔΥ, τα 22 εκ των οποίων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Αναλυτικά πού εντοπίστηκαν τα υπόλοιπα 320 κρούσματα:

12 κρούσματα ΠΕ Ανατολικής Αττικής

15 κρούσματα ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών

21 κρούσματα ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών

11 κρούσματα ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών

25 κρούσματα ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών

5 κρούσματα ΠΕ Δυτικής Αττικής

70 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης

2 κρούσματα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας

5 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Βοιωτίας

4 κρούσματα στην Π.Ε. Δράμας

6 κρούσματα στην Π.Ε. Έβρου

1 κρούσμα στην Π.Ε. Ευρυτανίας

8 κρούσματα στην Π.Ε. Ημαθίας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Ιωαννίνων

1 κρούσμα στην Π.Ε. Καβάλας

6 κρούσματα στην Π.Ε Καλύμνου

5 κρούσματα στην Π.Ε. Καρδίτσας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Καστοριάς

1 κρούσμα στην Π.Ε. Κέρκυρας

10 κρούσματα στην Π.Ε. Κιλκίς

12 κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης

3 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Λακωνίας

7 κρούσματα στην Π.Ε. Λάρισας

9 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου

9 κρούσματα στην Π.Ε. Μαγνησίας

4 κρούσματα στην Π.Ε Νήσων

9 κρούσματα στην Π.Ε. Ξάνθης

12 κρούσματα στην Π.Ε Πειραιώς

5 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας

8 κρούσματα στην Π.Ε. Πιερίας

7 κρούσματα στην Π.Ε. Ροδόπης

2 κρούσματα στην Π.Ε. Σερρών

2 κρούσματα στην Π.Ε. Τρικάλων

2 κρούσματα στην Π.Ε. Φθιώτιδας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Φλώρινας

4 κρούσματα στην Π.Ε. Χαλκιδικής

2 κρούσματα στην Π.Ε. Χίου

2 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση