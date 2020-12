Υγεία - Περιβάλλον

Εμβολιάστηκε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος

"Η επιχείρηση «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», σε πλήρη εξέλιξη", έγραψε, στο Twitter, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

Το εμβόλιο κατά του κορονοϊού έκανε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνος Φλώρος, το απόγευμα της Κυριακής, στο νοσοκομείο "Ευαγγελισμός".

«Μόλις εμβολιάσθηκα κατά του covid-19. Συμβολικά, έκανα την αρχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις μας. Η πρώτη δόση, το πρώτο βήμα για την απαλλαγή από την πανδημία και τις επιπτώσεις της!!! Η επιχείρηση «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», σε πλήρη εξέλιξη!!! Καλή επιτυχία!!!», ήταν το μήνυμα του αρχηγού ΓΕΕΘΑ αμέσως μετά τον εμβολιασμό του.