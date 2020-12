Πολιτική

Φον Ντερ Λάιεν για εμβόλιο: Σύντομα θα έχουμε αρκετές δόσεις για όλους

Η αντίδραση της επικεφαλής της Κομισιόν στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα του εμβολιασμού και η υπόσχεση.

Τη διαβεβαίωση ότι σύντομα θα υπάρχουν αρκετές δόσεις εμβολίου για όλους εξέφρασε η Πρόεδρος της Κομισιόν τονίζοντας ότι πρώτα «προστατεύουμε τους πιο ευάλωτους».

Πιο συγκεκριμένα, η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν ανεφερε ότι «σήμερα οι πρώτοι Ευρωπαίοι εμβολιάζονται κατά της COVID-19. Είμαι συγκινημένη που βλέπω άτομα που λαμβάνουν το εμβόλιο παντού σε όλη την ΕΕ. Από τη Μαδρίτη στο Παρίσι, από την Αθήνα στη Ρίγα.

«Πρώτα προστατεύουμε τους πιο ευάλωτους. μας», πρόσθεσε.