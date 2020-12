Υγεία - Περιβάλλον

Τσαγκάρης στον ΑΝΤ1: Εμβόλιο που ούτε μπορούσαμε να το φανταστούμε (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για τον εμβολιασμό του μίλησε στον ΑΝΤ1 ο αναπληρωτής καθηγητής Εντατικολογίας του νοσοκομείο Αττικόν. Το εμβόλιο και το μήνυμα προς τους διστακτικούς.