Παναθηναϊκός: “Πάτησε γκάζι” και παρέσυρε τον Ηρακλή

Μεγαλες νίκες για ΠΑΟΚ και Λάρισα, στην 9η αγωνιστική της Basket League.

O Ηρακλής έβαλε... προβλήματα για ένα ημίχρονο στον Παναθηναϊκό, αφού το εξαιρετικό δεύτερο δεκάλεπτο του «Γηραιού» δημιούργησε κατάσταση ισορροπίας στην ανάπαυλα (52-49). Αυτή η εικόνα κράτησε πάντως ελάχιστα, αφού οι «πράσινοι»... ξέσπασαν στο τρίτο δεκάλεπτο (31-15 το επιμέρους) και τελικά «καθάρισαν» την ομάδα της Θεσσαλονίκης (106-74), φτάνοντας στο 7-0 στην Basket League. Παράλληλα, έδειξαν πως είναι έτοιμοι για την δύσκολη αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα στην Σερβία για την 17η αγωνιστική της Euroleague (30/12).

Η ομάδα του Γιώργου Βόβορα είχε σε πρώτο πλάνο τους εξαιρετικούς Γιώργο Παπαγιάννη (20 πόντοι με 10/12 δίποντα, 11 ριμπάουντ, 3 τάπες), Νεμάνια Νέντοβιτς (17 πόντοι με 4/5 τρίποντα σε 12:24" συμμετοχής) και Ιωάννη Παπαπέτρου (15 πόντοι με 5/8 σουτ, 5 ασίστ), ενώ είχε υψηλά ποσοστά σε δίποντα (54%), τρίποντα (56%) και βολές (85%). Μοίρασε 10 ασίστ ο Σέλβιν Μακ, καλή εμφάνιση και από τον Ντίνο Μήτογλου (12 πόντοι, 7 ριμπάουντ), πάλεψε ο Σκοτ Σαγκς (18 πόντοι) για τον Ηρακλή του Στέργιου Καλύβα.

"Βροχή" τριπόντων στην Λάρισα

Η Λάρισα, ευστοχώντας σε 18 τρίποντα, κατάφερε πολύ εύκολα να κερδίσει με 84-58 το Μεσολόγγι για την 9η αγωνιστική και να πάρει την δεύτερη νίκη της στο πρωτάθλημα, στο ντεμπούτο του Νίκου Παπανικολόπουλου στον πάγκο της ομάδας.

Με αυτή τη νίκη η Λάρισα σταμάτησε το αρνητικό σερί των τριών αγώνων και ανέβηκε στο 2-6, ενώ από την άλλη το Μεσολόγγι ηττήθηκε για έκτη σερί αγωνιστική και έπεσε στο 3-6.

Κορυφαίοι για τους νικητές ήταν οι Μπράντον Ρας (14 πόντοι), Κεν Μπράουν (16 πόντους, 8 ασίστ) , Τζέιμς Ουέμπ (12 πόντους, 13 ριμπάουντ) και Ντέβιον Μπέρι (17 πόντους).

Από την άλλη, ξεχώρισαν οι Τσαντ Μπράουν (17 πόντους, 9 ριμπάουντ), Γιάννης Χατζηνικόλας (11 πόντοι) και Δημήτρης Γράβας (11 πόντοι).

Τρίτωσε το... καλό για τον ΠΑΟΚ

Το 3/3 με τον Άρη Λυκογιάννη στον πάγκο του έκανε ο ΠΑΟΚ, που επικράτησε με ανατροπή του σκορ στο δεύτερο ημίχρονο 86-84 του Ιωνικού Νικαίας στην Πυλαία για την 9η αγωνιστική της Basket League.

Έτσι, ο "δικέφαλος του βορρά" έφτασε σε ρεκόρ 4-5, αφήνοντας τους φιλοξενούμενους στο 3-6. Κορυφαίοι των νικητών οι Λοβ, Γκρίφιν και Κακλαμανάκης, σημαντικές βοήθειες έδωσαν και οι Τέρνερ-Κονατέ.

Από την ομάδα του Βαγγέλη Αγγέλου, ξεχώρισε ο Σμιθ, νέα καλή εμφάνιση και από τον Χουγκάζ.