Πολιτική

Χωρικά ύδατα - Ιόνιο: Tελευταίο βήμα πριν από την επέκταση στα 12 μίλια

Η Ελλάδα επιφυλάσσεται για την άσκηση των αντίστοιχων δικαιωμάτων της και στις λοιπές περιοχές της Επικράτειάς της, τονίζει το ΥΠΕΞ

Σε ισχύ τέθηκε σήμερα το Προεδρικό Διάταγμα περί κλεισίματος κόλπων και χάραξης ευθειών γραμμών βάσης στη θαλάσσια περιοχή του Ιονίου και των Ιονίων νήσων μέχρι το Ακρωτήριο Ταίναρο της Πελοποννήσου με τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, το Προεδρικό Διάταγμα εκδόθηκε σε εφαρμογή του κυρωτικού νόμου της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών του 1982 για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Αποτελεί απαραίτητο βήμα για την διαδικασία επέκτασης της αιγιαλίτιδας ζώνης της χώρας στην ανωτέρω περιοχή, ενέργεια που αποτελεί, με βάση τη Σύμβαση, αναφαίρετο δικαίωμα της χώρας.

Το Προεδρικό Διάταγμα επισημαίνει ότι η Ελλάδα επιφυλάσσεται για την άσκηση και στις λοιπές περιοχές της Επικράτειάς της των αντιστοίχων δικαιωμάτων της, όπως αυτά απορρέουν από τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία αποτυπώνει διεθνές εθιμικό δίκαιο. Η Ελλάδα, αυστηρά προσηλωμένη στην προάσπιση του Διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Δικαίου της Θάλασσας ενεργεί πάντα με γνώμονα τη Διεθνή νομιμότητα.