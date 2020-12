Κοινωνία

Δολοφονία επιχειρηματία στη Χαλκίδα: Συνελήφθη και ο δεύτερος δράστης

Που εντοπίσθηκε ο δεύτερος δολοφόνος του 51χρονου επιχειρηματία.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του επιχειρηματία Νίκου Τσακανίκα, στην περιοχή της Έξω Παναγίτσας στη Χαλκίδα το πρωί της 12ης Νοεμβρίου, καθώς συνελήφθησαν και οι δυο φερόμενοι δολοφόνοι του μέσα σε λίγες ημέρες, ο ένας στην Ολλανδία και ο άλλος στη Μεσαρά Ηρακλείου!

Οι αστυνομικοί εντόπισαν σήμερα στη Μεσαρά όπου κρυβόταν τον 28χρονο Σύρο Μπαϊμάν Άισα που αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χαλκίδας.

Ανήμερα των Χριστουγέννων, είχε συλληφθεί στην Ολλανδία ο 46χρονος συνεργός του Γιουσέφ Χουράν σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης και αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα.

Από την πρώτη στιγμή οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. που χειρίζονταν την υπόθεση είχαν βάλει στο μικροσκόπιο τις κινήσεις των δύο αλλοδαπών, οι οποίοι φέρονται να είχαν στενές σχέσεις με τον 51χρονο ιδιοκτήτη μπουτίκ.

Μάλιστα, είχε εκδοθεί εισαγγελική απόφαση να δοθούν στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες και τα στοιχεία τους.

Σε βάρος και των δυο έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία και ληστεία κατά συναυτουργία, καθώς άρπαξαν από το σπίτι τού θύματος ένα κινητό, ένα ρολόι και κοσμήματα, ενώ διέφυγαν με το αυτοκίνητό του το οποίο αργότερα εγκατέλειψαν.

Το Νίκο Τσακανίκα που διατηρούσε μπουτίκ με επώνυμα ρούχα είχε βρει νεκρό η αδελφή του, η οποία τον έψαχνε καθώς δεν απαντούσε στις κλήσεις της.

Ο άτυχος άντρας ήταν δεμένος σε μια καρέκλα φορώντας μόνο το εσώρουχό του και παρ' ότι οι χώροι του σπιτιού ήταν αναστατωμένοι, δεν βρέθηκαν ίχνη παραβίασης, γεγονός που μαρτυρούσε ότι είχε ανοίξει την πόρτα στους δολοφόνους του.