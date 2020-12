Κόσμος

Μακελειό στην Κίνα

Άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι "σκόρπισε" τον θάνατο σε περαστικούς. Τα κίνητρα του δράστη.

Ένας άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι σκότωσε επτά ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους τόσους, σε μια μικρή πόλη της βορειοανατολικής Κίνας, μετέδωσε το πρακτορείο Xinhua.

Τα κίνητρα του δράστη παραμένουν ακόμη άγνωστα. Η επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, στους δρόμους της πόλης Καϊγουάν, στην επαρχία Λιαονίνγκ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, ο άνδρας που επιτέθηκε αδιακρίτως εναντίον των περαστικών, συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα από αστυνομικούς έξω από ένα χαμάμ.

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση, ανέφερε η Υπηρεσία Δημόσιας Ασφάλειας της Καϊγουάν, σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Weibo.

Οι επιθέσεις με μαχαίρι δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο στην Κίνα, όπου απαγορεύεται η οπλοφορία στους απλούς πολίτες. Συνήθως οι δράστες χτυπούν «στα τυφλά» επειδή αισθάνονται ότι έχουν αδικηθεί και θέλουν να εκδικηθούν την κοινωνία. Τον Φεβρουάριο του 2019 ένας άνδρας που υποψιαζόταν ότι η σύζυγός του τον απατούσε σκότωσε οκτώ ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους επτά σε ένα χωριό, στην επαρχία Γκανσού. Τον Απρίλιο του 2018 ένας 28χρονος σκότωσε με μαχαίρι εννέα σπουδαστές και τραυμάτισε άλλους 12 έξω από ένα πανεπιστήμιο της επαρχίας Σαανσί. Ο δράστης ισχυρίστηκε ότι το έκανε για εκδίκηση, επειδή είχε πέσει θύμα παρενόχλησης όταν σπούδαζε στο ίδρυμα αυτό.