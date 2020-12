Κόσμος

Νάσβιλ: Ύποπτος για την επίθεση στο “μικροσκόπιο” των Αρχών (εικόνες)

Ένας άνδρας στο επίκεντρο των ερευνών. Τι μεταδίδουν τα τοπικά Μέσα. Οι αστυνομικοί που χαρακτηρίστηκαν «ήρωες».

Πράκτορες του FBI που ερευνούν την ανατίναξη αυτοκινούμενου τροχόσπιτου στο Νάσβιλ του Τενεσί επισκέφθηκαν σήμερα τα γραφεία μιας κτηματομεσιτικής εταιρείας όπου είχε εργαστεί, ως σύμβουλος σε θέματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, ένας ύποπτος, ανέφεραν σήμερα τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Στιβ Φρίντριχ, ιδιοκτήτης της εταιρείας Fridrich & Clark Realty στη συνοικία Γκριν Χιλς του Νάσβιλ, είπε στην εφημερίδα Tennessean ότι μίλησε με τους πράκτορες αργά το βράδυ του Σαββάτου για τον Άντονι Κ. Γουόρνερ, 63 ετών. Νωρίτερα, η εταιρεία είχε ενημερώσει το FBI ότι αυτό το «πρόσωπο ενδιαφέροντος» είχε εργαστεί στα γραφεία της.

Ο Γουόρνερ διέμενε σε ένα σπίτι στην πόλη Άντιοκ, στα νοτιοανατολικά του Νάσβιλ, το οποίο ερευνήθηκε το Σάββατο από το FBI και την Υπηρεσία Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων και Εκρηκτικών. Ένας εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Νάσβιλ επιβεβαίωσε ότι ο 63χρονος θεωρείται ύποπτος για την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα των Χριστουγέννων στο κέντρο της πόλης. Από την έκρηξη αυτή τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι και προκλήθηκαν ζημιές σε περισσότερες από 40 επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και στην AT&T, με αποτέλεσμα να παρουσιαστούν προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες στο κεντρικό Τενεσί και σε άλλες τέσσερις Πολιτείες.

Ο Φρίντριχ είπε ότι για τέσσερα-πέντε χρόνια ο Γουόρνερ πήγαινε στην εταιρεία περίπου μία φορά τον μήνα και παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες. Αυτόν τον μήνα τους ενημέρωσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι θα σταματήσει να συνεργάζεται μαζί τους, χωρίς να εξηγήσει τους λόγους.

Νωρίτερα, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν, πέντε αστυνομικοί οι οποίοι βρίσκονταν στο σημείο την ώρα της έκρηξης, περιέγραψαν τις δραματικές στιγμές που έζησαν, προσπαθώντας να εκκενώσουν σπίτια και γραφεία. Η ομάδα των πυροτεχνουργών, την οποία είχαν καλέσει, ήταν καθ’ οδόν όταν ανατινάχθηκε το τροχόσπιτο.

Οι αστυνομικοί άκουσαν μουσική και ένα αυτοματοποιημένο, μαγνητοφωνημένο μήνυμα από το όχημα, που προειδοποιούσε για την έκρηξη. Έτρεξαν τότε να ειδοποιήσουν τους κατοίκους και να εκκενώσουν όσα περισσότερα κτίρια μπορούσαν.

Τη στιγμή της έκρηξης «έπεσα στο έδαφος» αλλά «κατάφερα να σηκωθώ, ήμουν καλά», είπε η Μπρένα Χόζεϊ.

Οι αστυνομικοί, οι οποίοι πήγαν στην περιοχή να ελέγξουν μετά από τηλεφώνημα που έκανε λόγο για «πυροβολισμούς», χαρακτηρίστηκαν «ήρωες» για τον τρόπο που αντέδρασαν όταν αντιλήφθηκαν το ύποπτο όχημα.