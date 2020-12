Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊος - Ιταλία: αύξηση των θανάτων, μείωση των τεστ

Ξεκίνησε η εκστρατεία εμβολιασμού. Γκρίνια για τον αριθμό των δόσεων.

Σήμερα στην Ιταλία έχασαν την ζωή τους 305 άνθρωποι από κορονοϊό και καταγράφηκαν 8.913 νέα κρούσματα. Πρέπει να σημειωθεί, όμως, ότι μειώθηκε αισθητά ο αριθμός των διαγνωστικών τεστ, τα οποία δεν ξεπέρασαν τα 59.879, με ποσοστό θετικών αποτελεσμάτων του 14,8%. Χθες έχασαν την ζωή τους 261 άνθρωποι, καταγράφηκαν 10.407 περιστατικά και τα τεστ ήταν 81.285.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο παραμένει αμετάβλητός ο αριθμός των ασθενών με Covid- 19 που βρίσκονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας, ενώ εκείνος των ασθενών στους νοσοκομειακούς θαλάμους αυξήθηκε κατά 259.

Στο μεταξύ, συνεχίζεται στην χώρα η εκστρατεία εμβολιασμού που ξεκίνησε νωρίς σήμερα το πρωί. Οι πρώτες δόσεις που παραδόθηκαν χθες είναι 9.750 αλλά οι αρμόδιες Αρχές έκαναν γνωστό ότι από την ερχόμενη εβδομάδα, στην χώρα πρόκειται να φθάνουν, κάθε επτά ημέρες, 470.000 δόσεις.Αρκετά μέσα ενημέρωσης, πάντως, υπογραμμίζουν ότι δεδομένων των εξήντα εκατομμυρίων κατοίκων της Ιταλίας, η πρώτη παρτίδα δόσεων θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερη.

Στην πρώτη αυτή φάση, εμβολιάζονται γιατροί, νοσηλευτές, προσωπικό και ηλικιωμένοι των οίκων ευγηρίας. «Η ημέρα αυτή μας δωρίζει ελπίδα. Η δοκιμασία, βέβαια, δεν έχει τελειώσει και όλοι ξέρουμε ότι χρειάζεται, ακόμη μεγάλη προσοχή», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Υγείας, Ρομπέρτο Σπεράντσα.

Πολλοί επιστήμονες τονίζουν, παράλληλα, ότι μπορεί το πρόγραμμα εμβολιασμών να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2021, αλλά το σημαντικό είναι ότι με την χορήγηση του εμβολίου στις λεγόμενες ευπαθείς κατηγορίες, σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, αναμένεται να μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των θανάτων και να μπορέσει να γίνει πιο διαχειρίσιμη η όλη κατάσταση.