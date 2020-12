Πολιτισμός

Πέθανε ο Νίκος Φιλιππόπουλος

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Την είδηση του θανάτου του ηθοποιού γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Νίκος Φιλιππόπουλος.

Την είδηση του θανάτου, έκανε γνωστή με ανάρτησή του στο Facebook, ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Ο Νίκος Φιλιππόπουλος γεννήθηκε στον Βόλο το 1928 και σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Σπούδασε επίσης ραδιοσκηνοθεσία, αλλά και βυζαντινή και ευρωπαϊκή μουσική.

Σε παιδική εκπομπή συμμετείχε στην εκπομπή «Η ώρα του παιδιού» και παράλληλα έπαιξε στο θέατρο της Αντιγόνης Μεταξά.

Αργότερα έλαβε μέρος σε πολυάριθμες ραδιοφωνικές εκπομπές. Ανέπτυξε εκτεταμένη σκηνοθετική δραστηριότητα: σκηνοθέτησε πολλά θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου δραματολογίου, ιστορικά και λαογραφικά χρονικά, εκπομπές συνέχειας με θρησκευτικά θέματα κ. α.

Διασκεύασε διάφορα θεατρικά κείμενα όλο το 1928. Πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο το 1945. Από τότε και έως το 1982, έλαβε μέρος σε 62 παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου. Η πιο γνωστή παρουσία του στον κινηματογράφο ήταν η ερμηνεία του Θεμιστοκλή (αδελφού της Μάρως Κοντού), στην ταινία «Η γυνή να φοβήται τον άντρα». Ήταν σύζυγος της ηθοποιού Λευκής Βεντουράτου.