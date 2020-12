Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ιστορική αρχή για τον εμβολιασμό και την “Ελευθερία” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ελλάδα «σήκωσε» μανίκι. Οι πρώτοι εμβολιασμοί, η ανακούφιση, η συγκίνηση και τα μηνύματα. Πώς θα συνεχιστεί ο εμβολιασμός.

Γεγονός είναι οι πρώτοι εμβολιασμοί στη χώρα μας κατά του κορονοϊού, με το σχέδιο «Ελευθερία» να μπαίνει σε εφαρμογή την ίδια μέρα με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Η αρχή έγινε από την Αθήνα και τους υγειονομικούς, ενώ από την Τρίτη ξεκινά ο εμβολιασμός των νοσοκομειακών σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ιωάννινα και Πάτρα.

Πρώτος πολίτης που εμβολιάστηκε στην Ελλάδα ήταν η νοσοκόμα της ΜΕΘ – Covid του Ευαγγελισμού, Ευσταθία Καμπισιούλη, με το χαμόγελό της κάτω από τη μάσκα να προκαλεί συγκίνηση, αλλά και ελπίδα για ελευθερία από την πανδημία. Δηλώνοντας ότι στο πρόσωπό της τιμάται όλος ο νοσηλευτικός κλάδος, μαζί με το μανίκι της σήκωσε και τον αντίχειρά της και απηύθυνε έκκληση στον κόσμο να εμβολιαστεί.

Επόμενος ήταν ο φιλοξενούμενος σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων των Μελισσίων, Μιχάλης Γιοβανίδης, που είχε δηλώσει ότι θέλει να εμβολιαστεί πρώτος.

«Δίπλα στην αγωνία, μπορεί να φωλιάσει και ένα χαμόγελο αισιοδοξίας», δήλωσε μετά τον εμβολιασμό της στον Ευαγγελισμό, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Ακολούθως εμβολιάστηκε ο Πρωθυπουργός στο Αττικόν. «Όλες οι Ελληνίδες και Έλληνες χαμογελάμε κάτω από τις μάσκες μας, καθώς ξεκινάει και στην πατρίδα μας το δύσκολο εγχείρημα του μαζικού εμβολιασμού του ελληνικού πληθυσμού», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αμέσως μετά τον Πρωθυπουργό, σειρά πήρε ο Σωτήρης Τσιόδρας, που έσπευσε να επιβεβαιώσει για την ασφάλεια του εμβολίου, τονίζοντας με ανακούφιση πως, «η μέρα που περιμέναμε επιτέλους έφτασε» και υπογραμμίζοντας ότι, πρέπει να κάνουμε ακόμα υπομονή, τηρώντας τα μέτρα μέχρι να είμαστε όλοι ασφαλείς. Το ίδιο είχε τονίσει νωρίτερα και ο Υπουργός Υγείας, όταν υποδεχόμενος την Πρόεδρο της Δημοκρατίας στον Ευαγγελισμό σημείωνε ότι, το εμβόλιο είναι ένα πρώτο βήμα για να πάρουμε τις ζωές μας πίσω.

Κάλεσμα σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες «να απολαύσουν την πρωτόγνωρη γοητεία ευθύνης και ελευθερίας που τους χαρίζει η εξασφάλιση της υγείας τους με αυτόν τον εμβολιασμό» απηύθυνε ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος εμβολιάστηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Την έμπρακτη στήριξή του στο εμβόλιο, το οποίο χαρακτήρισε «είναι τόσο η ορθή ατομική επιλογή όσο και δημόσιο αγαθό», εξέφρασε και ο Γραμματέας του ΜέΡΑ 25, Γιάνης Βαρουφάκης, ο οποίος εμβολιάστηκε στον Ευαγγελισμό.

Εκπροσωπώντας τις Ένοπλες Δυνάμεις εμβολιάστηκε πρώτος ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνος Φλώρος, ενώ εκπροσωπώντας τον Αρχιεπίσκοπο που λόγω της πρόσφατης ασθένειάς του με κορονοϊό, εμβολιάστηκε ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου.

Προτεραιότητα στους υγειονομικούς και τους ευάλωτους

Συνολικά 250 υγειονομικοί εμβολιάστηκαν σήμερα στα πέντε νοσοκομεία αναφοράς της Αττικής, δηλαδή στον Ευαγγελισμό, το Σωτηρία, το Αττικός, το Θριάσιο και το Ασκληπιείο Βούλας.

Η διανομή των εμβολίων εκτός Αθηνών θα γίνει τη Δευτέρα και από την Τρίτη θα ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί στο ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, στο Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων και στην Πάτρα.

Βάσει του μέχρι στιγμής προγραμματισμού για τις παραδόσεις των δόσεων, αναμένεται η πλατφόρμα των ραντεβού να ανοίξει στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιανουαρίου για τους εμβολιασμούς του πληθυσμού, με βάση την προτεραιοποίηση της Επιτροπής Εμβολιασμών.

Οι υγειονομικοί και οι φιλοξενούμενοι και το προσωπικό στους οίκους ευγηρίας θα είναι στις πρώτες ομάδες, ωστόσο σε σημερινή της δήλωση η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν διαβεβαίωσε ότι, «σύντομα θα έχουμε εμβόλιο για όλους».

Ο εμβολιασμός θα γίνεται στα οργανωμένα εμβολιαστικά κέντρα, τα οποία θα έχουν και γιατρό και νοσηλεύτρια και θα γίνεται υπό ιατρική εποπτεία. Για τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες, τις ήπιες, έχει προβλεφθεί χρόνος γύρω στα 15 λεπτά και χώρος αναμονής των ατόμων που θα εμβολιαστούν.

Το πλάνο εμβολιασμού στην Ελλάδα

Όλες οι απαντήσεις για το εμβόλιο

Συνεχίζονται οι συμβολικά πρώτοι εμβολιασμοί

Τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου, θα εμβολιαστούν στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας στις 11:45, ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας στις 12:15 και ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους στις 12:45.

Την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ στις 4 Ιανουαρίου θα εμβολιαστεί η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, Φώφη Γεννηματά.

Μέχρι τις 10 Ιανουαρίου θα εμβολιαστούν ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Επίσης θα εμβολιαστούν οι πρόεδροι του ΕΟΔΥ, Παναγιώτης Αρκουμανέας και του Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Θεανώ Καρποδίνη, όπως και οι επικεφαλής των σωμάτων ασφαλείας.

Συνολικά 45 αξιωματούχοι που έχουν καίριες θέσεις για τη λειτουργία του κράτους και της κυβέρνησης θα είναι ανάμεσα στους Έλληνες που θα εμβολιαστούν κατά προτεραιότητα στην α’ φάση των εμβολιασμών από τις 27 Δεκεμβρίου μέχρι τις 10 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο κατάλογος των κρίσιμων για τη λειτουργία του κράτους και της κυβέρνησης προσώπων που θα εμβολιαστούν τις επόμενες μέρες περιλαμβάνει επίσης, επιτελικά στελέχη της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης (υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, αρμόδιος για το Συντονισμό του κυβερνητικού έργου Ακης Σκέρτσος, γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης, γενικός γραμματέας Συντονισμού Θανάσης Κοντογεωργης, ο γενικός γραμματέας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων Στέλιος Κουτνατζής) καθώς και την ηγεσία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Gallery