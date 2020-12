Αθλητικά

“Στάση” Λαύριο για την ΑΕΚ

Η ομάδα του Σερέλη “έσπασε” το αήττητο της Ένωσης.

Το αήττητο της ΑΕΚ στην Basket League αποτελεί παρελθόν. Έπειτα από 22 διαδοχικές επιτυχίες στο πρωτάθλημα ήρθε η πρώτη... στάση και κατ' επέκταση η πρώτη ήττα στη σεζόν. Και αυτή ήρθε απέναντι στο Λαύριο του Χρήστου Σερέλη.

Η ομάδα της Λαυρεωτικής ήταν ανώτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και κατάφερε να πάρει μια σπουδαία νίκη, που ήταν η πέμπτη διαδοχική της ιστορίας της στην Basket League κάνοντας νέο ρεκόρ. Με τη νίκη αυτή οι γηπεδούχοι ανέβηκαν στο 5-3, με το πέρας 9 αγωνιστικών, τη στιγμή που η ΑΕΚ γνώρισε την πρώτη ήττα της στο πρωτάθλημα και υποχώρησε στο 6-1, έχοντας και δύο παιχνίδια λιγότερα.

Ο Τάισον Κάρτερ με 19 πόντους ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών, έχοντας βοήθειες από τους Μουράτο (15π, 5 ασ) και Κόζι (13π, 4ασ). Από την ΑΕΚ η μεγάλη εμφάνιση του Μορέιρα με 30 πόντους και 8 ριμπάουντ δεν ήταν αρκετή για να αλλάξει τον ρου της αναμέτρησης.

Τα δεκάλεπτα: 20-13, 38-35, 58-54, 78-70