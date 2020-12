Οικονομία

Λονδίνο και Άγκυρα υπογράφουν συμφωνία ελεύθερου εμπορίου

Η πρώτη συμφωνία του Μπορις Τζόνσον αφότου "τα βρηκε" εμπορικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Βρετανία και η Τουρκία πρόκειται να υπογράψουν, την Τρίτη, συμφωνία ελευθέρου εμπορίου, ανακοίνωσε το υπουργείο Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα είναι η πρώτη συμφωνία του Μπορις Τζόνσον αφότου "τα βρηκε" εμπορικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την περασμένη εβδομάδα.

Η συμφωνία μεταξύ Βρετανίας και Τουρκίας αναπαράγει τους ισχύοντες κανόνες που διέπουν τις εμπορικές σχέσεις Άγκυρας και Λονδίνου, όμως η υπουργός Λιζ Τρας εμφανίστηκε αισιόδοξη ότι σύντομα θα επιτευχθεί και μια ειδική συμφωνία μεταξύ τους.

«Η συμφωνία που αναμένουμε ότι θα υπογράψουμε αυτήν την εβδομάδα κλειδώνει τις ρυθμίσεις συναλλαγών χωρίς δασμούς και θα βοηθήσει την εμπορική μας σχέση. Θα παράσχει βεβαιότητα για χιλιάδες θέσεις εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη μεταποιητική βιομηχανία, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη χαλυβουργία», είπε η Τρας.

«Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την Τουρκία για μια φιλόδοξη, εξατομικευμένη συμφωνία στο μέλλον», πρόσθεσε.

Η συμφωνία αυτή είναι η Πέμπτη μεγαλύτερη που έχει διαπραγματευτεί το Λονδίνο με μεμονωμένες χώρες, μετά από εκείνες με την Ιαπωνία, τον Καναδά, την Ελβετία και τη Νορβηγία. Συνολικά πλέον η Βρετανία έχει συνάψει εμπορικές συμφωνίες με 62 χώρες.