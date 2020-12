Υγεία - Περιβάλλον

“Ελευθερία”: δεύτερη μέρα εμβολιασμών για τον κορονοϊό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια πολιτικά στελέχη και ποιοι υγειονομικοί παίρνουν σειρά, μετά την πρεμιέρα της Κυριακής. Μεταφορά εμβολίων σε πόλεις της περιφέρειας.

Συνεχίζονται για δεύτερη μέρα, μετά τους συμβολικούς εμβολιασμούς της Κυριακής, οι εμβολιασμοί επαγγελματιών υγείας κατά της covid-19 σε πέντε νοσοκομεία αναφοράς της Αττικής, και συγκεκριμένα στα νοσοκομεία «Ευαγγελισμός», «Σωτηρία», «Αττικόν», «Θριάσιο» και «Ασκληπιείο» Βούλας.

Σήμερα γίνεται εξάλλου η διανομή εμβολίων προς το Πανεπιστημιακό της Λάρισας, το ΑΧΕΠΑ, το Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων και Πατρών, έτσι ώστε αύριο να αρχίσουν οι εμβολιασμοί στο υγειονομικό προσωπικό των νοσοκομείων αυτών.

Εν τω μεταξύ και σήμερα, συνεχίζονται οι συμβολικοί εμβολιασμοί πολιτικών προσώπων. Ειδικότερα, θα εμβολιαστούν στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας στις 11:30, ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας στις 12:15 και ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους στις 12:45.

Η σταδιακή παραλαβή των εμβολίων

Η Ελλάδα παρέλαβε στις 26 Δεκεμβρίου, την πρώτη μικρή παρτίδα εμβολίων από την εταιρεία Pfizer-BioΝTech, των 9.750 δόσεων.

Έως τις 30 Δεκεμβρίου θα παραλάβουμε την πρώτη μεγάλη παρτίδα εμβολίων της Pfizer 83.850 δόσεων. Οι παραδόσεις των εμβολίων της Pfizer που αντιστοιχούν στον πληθυσμό μας, με βάση την κεντρική ευρωπαϊκή συμφωνία, είναι έως το τέλος Ιανουαρίου, 429.000 δόσεις και άλλες 333.450 δόσεις έως τέλος Φεβρουαρίου.

Μέχρι το τέλος Μαρτίου θα έχουμε παραλάβει μόνο από τη μια εταιρεία, τη Pfizer-BioNTech 1.265.550 δόσεις. Στις δόσεις αυτές, αναμένεται να προστεθούν τον Ιανουάριο, από τη στιγμή που θα λάβουν έγκριση, και εμβόλια από την εταιρεία Moderna και την εταιρεία AstraZeneca.

Το σχέδιο εμβολιασμού του πληθυσμού

Δεδομένου ότι οι παραδόσεις των εμβολίων θα γίνονται σταδιακά, κρίθηκε απαραίτητη η προτεραιοποίηση των εμβολιασμών σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες. Ως εκ τούτου, το σχέδιο «Ελευθερία» αρχικά θα εστιάσει στις ομάδες με την υψηλότερη προτεραιότητα, όπως έχει προταθεί από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Στην πρώτη φάση θα εμβολιαστούν οι υγειονομικοί και προσωπικό κοινωνικών υπηρεσιών, οι διαμένοντες και προσωπικό οίκων ευγηρίας, οι διαμένοντες, ασθενείς και προσωπικό δομών φροντίδας χρόνιων πασχόντων και κέντρων αποκατάστασης και προσωπικό προτεραιότητας για κρίσιμες λειτουργίες της Κυβέρνησης. Στην δεύτερη φάση θα εμβολιαστούν άτομα 70 ετών και άνω (ανεξαρτήτως ιστορικού νοσημάτων), με περαιτέρω προτεραιοποίηση: άτομα ηλικίας 85 ετών και άνω, άτομα ηλικίας 80 ετών και άνω, άτομα ηλικίας 75 ετών και άνω, άτομα ηλικίας 70 ετών και άνω. Ασθενείς με νοσήματα που συνιστούν πολύ υψηλό κίνδυνο για νόσηση με COVID-19 ανεξαρτήτως ηλικίας, προσωπικό προτεραιότητας για κρίσιμες λειτουργίες του Κράτους, άτομα 60 έως 69 ετών (ανεξαρτήτως ιστορικού νοσημάτων), ασθενείς 18 έως 59 ετών με νοσήματα που συνιστούν υψηλό κίνδυνο για νόσηση με COVID-19.

Στην τρίτη φάση θα εμβολιαστούν άτομα 18 ετών και άνω χωρίς υποκείμενα νοσήματα.

Ο πολίτης θα μπορεί να ελέγξει αν ανήκει σε κάποιες από τις ομάδες προτεραιότητας, εισάγοντας τον ΑΜΚΑ και το Ονοματεπώνυμό του στην ιστοσελίδα https://emvolio.gov.gr και τη web/mobile εφαρμογή, ή αποστέλλοντας γραπτό μήνυμα (SMS) στον 5-ψήφιο κωδικό αποκλειστικής χρήσης (13034). Από τον Ιανουάριο 2021 μπορεί να προγραμματίσει το ραντεβού του για εμβολιασμό.

Εφόσον είναι εγγεγραμμένος στην άυλη συνταγογράφηση, λαμβάνει αυτόματα ένα sms/email με το προκαθορισμένο σημείο ραντεβού, σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα. Μαζί με τις πληροφορίες του ραντεβού λαμβάνει ειδικό κωδικό επαλήθευσης και σχετικό link, στο οποίο μπορεί να επιβεβαιώσει και να οριστικοποιήσει το ραντεβού του.

Ο εμβολιασμός είναι δωρεάν και θα γίνεται στα οργανωμένα εμβολιαστικά κέντρα, όπου θα λαμβάνεται ιατρικό ιστορικό του πολίτη και μετά τον εμβολιασμό θα παραμένει γύρω στα 15 λεπτά για πιθανές ήπιες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Το εμβόλιο για τον νέο κορονοϊό SARS-CoV-2 χορηγείται σε δύο δόσεις με μεσοδιάστημα 21-28 ημέρες με σκοπό να είναι αποτελεσματικά.