Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Δευτέρας

Τι πρέπει να ξέρετε για το ξεκίνημα της εβδομάδας. Ποιοι πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί, ποιοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με εκπλήξεις.

ΚΡΙΟΣ: Επικοινωνιακά εκφράζεται ο παρορμητισμός σας σήμερα, καθώς η μέρα σάς προκαλεί σε ανταλλαγές πληροφοριών. Πολλά είναι αυτά που θα ακούσετε και θα διαβάσετε και καλό θα ήταν πριν τους δώσετε την αξία που διεκδικούν να αξιολογήσετε την κάθε πηγή καθώς μέσα σε ένα κλίμα πλάνης και παραπληροφόρησης θα μπορούσατε εύκολα να ξεγελαστείτε. Ερωτικά, είστε στο στόχαστρων καινούριων καταστάσεων που αν δεν έχουν ήδη κάνει την εμφάνιση τους, έρχονται άμεσα και απρόσμενα.

ΤΑΥΡΟΣ: Η σημερινή μέρα έχει μια οικονομική ασάφεια. Πολλά είναι εκείνα που θα σας υποσχεθούν μέσω μιας επένδυσης ή κάποιας άλλης οικονομικής κίνησης που υπόσχεται θεαματικά έσοδα. Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, θα ήταν καλό, πριν υπογράψετε συμφωνώντας σε οτιδήποτε, να εξετάσετε λεπτομερώς τις κινήσεις σας και πολύ περισσότερο πόσο θα σας στοιχίσει μια λάθος επένδυση. Από τον έρωτα ζητάτε κατάθεση συναισθημάτων που δεν είναι πάντα εφικτή και τόσο αυτονόητη.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Στο δικό σας ζώδιο η Σελήνη σήμερα, σας φέρνει σε επαφή με όλους όσους αναζητούσατε καιρό τώρα ανοίγοντας τους τόσο βασικούς για εσάς επικοινωνιακούς δρόμους. Αν ένα ταξίδι που σχεδιάζατε δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί έως τώρα λόγω των περιορισμών και των αναβολών, πολύ πιθανόν να βρει το δρόμο του σήμερα που ευνοήστε γενικότερα. Το ταίρι σας συναισθάνεται τους προβληματισμούς σας και στηρίζει τις προσπάθειές σας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Η σημερινή μέρα σας φέρνει αντιμέτωπους με χιλιάδες διλλήματα, τα οποία μπερδεύουν τις αποφάσεις σας προκαλώντας μεγάλη αναποφασιστικότητα. Θα σας ήταν πραγματικά χρήσιμο, μια τόσο ευμετάβλητη μέρα, να αποφύγετε να πάρετε την οποιαδήποτε απόφαση γιατί το αναμενόμενο θα ήταν να την αναιρέσετε με την πρώτη δυσκολία. Θα μπορούσατε να κρατήσετε καλύτερα χαμηλούς τόνους χωρίς φυσικά βαρύγδουπες δηλώσεις. Στα ερωτικά σας σήμερα θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε και να μαγευτείτε από το ενδιαφέρον ενός καινούριου ατόμου.

ΛΕΩΝ: Άκρως ερωτική χαρακτηρίζεται για σας η σημερινή μέρα και αυτό προφανώς δεν είναι κάτι που πάει ενάντια στη φύση σας. Όλα συντελούν στην απόλαυση των αισθήσεων και στη διασκέδαση, σήμερα που η μέρα σας βγάζει τελείως από το εργασιακό μοτίβο προσφέροντας σας ανάσες αναζωογόνησης και χαράς. Προφανώς η διάθεση αυτή δεν μπορεί παρά να ενθουσιάσει το ταίρι σας. Ακόμα και αν είστε αδέσμευτοι αυτή την εποχή η ώθηση αυτή θα μπορούσε να σας βγάλει από τα όρια της μοναξιάς σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Επαγγελματικές και οικονομικές είναι οι επεκτάσεις που μπορείτε να κάνετε σήμερα που η μέρα έρχεται για να σας δώσει αυτές τις δυνατότητες. Πολλές είναι οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται για την ανάπτυξη και την επέκτασή σας μέσα από καινούριες συνεργασίες που παρά τα τόσα όμορφα που υπόσχονται καλό θα ήταν να εξετάσετε και το πόσο εύκολα θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν. Στα ερωτικά σας, το απρόσμενο και το ξαφνικό θα μπορούσε να σας ενθουσιάσει. Ένας καινούριος ερωτικός κύκλος αρχίζει.

ΖΥΓΟΣ: Η καθημερινότητάς σας από σήμερα αλλάζει, καθώς η διάθεσή σας φαίνεται να κάνει μια μεγάλη στροφή προς τα έξω. Πολλές συναντήσεις και συνομιλίες έχει η σημερινή μέρα με ανθρώπους που είτε έχετε καιρό να συνομιλήσετε είτε βρίσκονται μακριά σας. Σε κάθε περίπτωση εσείς ανακτάτε την χαμένη σας διάθεση ξαναβρίσκοντας το κέφι για τη ζωή. Στα αισθηματικά σας, όσο και αν δεν το περιμένατε, όλα μπορούν να αλλάξουν και όλα μπορούν να διορθωθούν, αν το επιθυμείτε.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Η σύνδεσή σας με τα χρήματα είναι γνωστή, καθώς η αίσθηση της ασφάλειας που σας προσφέρουν επικεντρώνει επί τω πλείστον την προσοχή σας στα οικονομικά. Αυτά είναι που αποτελούν έναν βασικό τομέα όχι μόνο για σας αλλά για όλους μας. Η σημερινή μέρα έχει χαρακτήρα ανταπόδοσης των προσπαθειών σας καθώς δεν αποκλείεται να λάβετε μια οικονομική βοήθεια που ούτε καν υπολογίζατε. Σε κάθε περίπτωση αυτό το ανέλπιστο είναι εξαιρετικά ευχάριστο. Η γνωστή ρήση όποιος κερδίζει στα χρήματα χάνει στην αγάπη δεν ισχύει για εσάς καθώς σήμερα μπορείτε να κερδίσετε παντού.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Στις διαπροσωπικές σας σχέσεις επικεντρώνεται το ενδιαφέρον σας σήμερα καθώς η καλή σας διάθεση θα μπορούσε να βρει έναν δίαυλο επικοινωνίας με τα άτομα της οικογένειας ή τον σύντροφο σας λύνοντας κάποιες διαφορές ή εγωιστικές στάσεις του χθες. Όλα σήμερα θα μπορούσαν να αλλάξουν προς το καλύτερο και εσείς να ξαναβρείτε την χαρά και τον αυθορμητισμό σας. Το ταίρι σας έχει πολλά να σας πει και εσείς σήμερα είστε σε θέση να τα ακούσετε

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Η καθημερινότητα και η εργασία σας θα μπορούσαν από σήμερα να ξαναβρούν τους ρυθμούς που είχαν ή και ακόμη καλύτερους. Σε αυτό βέβαια καλό θα ήταν να συμβάλετε και εσείς, αφήνοντας κατά μέρους τους εγωισμούς και την αδέκαστη κρίση σας. Πολλές φορές είναι μάλλον καλύτερο να μην προσπαθούμε να αναλύσουμε τα γεγονότα που προηγήθηκαν ούτε να μας είναι απαραίτητο να αποδώσουμε ευθύνες. Αυτό που σε κάθε περίπτωση θα μπορούσε να μας βγάλει από τους προβληματισμούς είναι το να απομακρυνθούμε από αυτούς κάνοντας μια νέα αρχή.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Παρά τις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζατε αυτό το διάστημα, η σημερινή μέρα σας ωθεί στη χαρά και στη διασκέδαση όπως και στη συντροφιά των φίλων σας. Πολλά είναι αυτά που μαθαίνετε συζητώντας σήμερα και πολλά αυτά που μπορούν να λάβουν οι άλλοι μέσα από τις εύστοχες παρατηρήσεις σας. Ο έρωτας έχει μια αίσθηση ασφάλειας σήμερα και όσο και αν δεν σας είναι αυτό ακριβώς απαραίτητο, δεν είναι κάτι που δεν θα έπρεπε να δοκιμάσετε.

ΙΧΘΥΕΣ: Η συναισθηματική νοημοσύνη με την οποία λειτουργείτε, ίσως να σας κάνει κάπως απόμακρους και λιγομίλητους σήμερα, ακριβώς γιατί η γλώσσα του σώματος σας εκφράζει καλύτερα. Η σημερινή μέρα σας δίνει ένα προβάδισμα καθώς η λειτουργία της μοιάζει με τη δική σας. Ένας έρωτας μεγάλος επισκιάζει τη μέρα σας, και μοιάζει τόσο τέλειος που ακόμα και εσείς θα μπορούσατε να τον πιστέψετε. Σε κάθε περίπτωση κρατήστε μια επιφυλακτική στάση σε κάθε καινούριο ερωτικό κεφάλαιο που ζείτε γιατί τα παραμύθια είναι όμορφα μόνο για το μικρό διάστημα που διαρκούν.

Πηγή: astrologos.gr