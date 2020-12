Κοινωνία

Καισαριανή: έκρηξη και φωτιά σε κυνηγετικό σύλλογο (βίντεο)

Μεγάλες ζημιές υπέστη και αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο δίπλα στον Σύλλογο. Τι δηλώνει ο ιδιοκτήτης του στον ΑΝΤ1.

Του Λάζου Μαντικού





Νύχτα τρόμου για γειτονιά στην Καισαριανή, απο έκρηξη σε εντευκτήριο κυνηγετικού συλλόγου, στην διασταύρωση των οδών Χρυσοστομου Σμυρνης και Νέας Εφέσου.





Οι κάτοικοι της περιοχής πετάχτηκαν έντρομοι απο τα κρεβάτια τους, λίγο πριν τις τρεις τη νύχτα απο τον εκκωφαντικό θόρυβο και είδαν τον χώρο να έχει υποστεί μεγάλες ζημιές από την έκρηξη.





























Παράληλλα, ένα αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο έξω απο το εντευκτήριο να έχει αρπάξει φωτιά.





Άμεση ήταν η επέμβαση της Πυροσβεσιτκής, 6 στελέχη της οποίας έσπευσαν επί τόπου, με δύο οχήματα





Στον ΑΝΤ1 μίλησε ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου, ο οποίος δεν είχε αντιληφθεί τι συνέβη και ενημερώθηκε τηλεφωνικά απο την Αστυνομία