ΗΠΑ: σε “ξέφρενη πορεία” ο κορονοϊός

Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των ασθενών που έχουν χάσει την ζωή τους. Ακόμη ένα “ψυχολογικό φράγμα” ξεπέρασαν τα κρούσματα.

Οι ΗΠΑ ξεπέρασαν χθες Κυριακή το όριο των 19 εκατομμυρίων κρουσμάτων του SARS-CoV-2, δείχνουν τα δεδομένα που συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς, με άλλα λόγια επιβεβαιώθηκαν 1 εκατ. νέα κρούσματα προτού συμπληρωθεί μία εβδομάδα.

Διαγνώστηκαν 165.151 μολύνσεις από τον νέο κορονοϊό τις 24 ώρες ως χθες στις 20:30 (τοπική ώρα· 03:30 σήμερα Δευτέρα ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τους αριθμούς της σχολής ιατρικής της Βαλτιμόρης, με το σύνολό τους να ανέρχεται σε 19.107.675 περιπτώσεις.

Το επίπεδο των 19 εκατομμυρίων κρουσμάτων ξεπεράστηκε μόλις έξι ημέρες έπειτα από εκείνο των 18 εκατομμυρίων.

Ο απολογισμός των θυμάτων της COVID-19 στις ΗΠΑ έχει στο μεταξύ φθάσει τους 333.069 νεκρούς.

Η χώρα, που υφίσταται το βαρύτερο χτύπημα στον κόσμο από την πανδημία σε απόλυτα μεγέθη, συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπη με τρομακτική έξαρση της πανδημίας. Τουλάχιστον ένα εκατομμύριο κρούσματα επιβεβαιώνονται κάθε εβδομάδα από τις αρχές Νοεμβρίου στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο εξετάζοντας τα δεδομένα του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς.

Πάνω από ένα εκατομμύριο Αμερικανοί έλαβαν την πρώτη δόση του εμβολίου για τον νέο κορονοϊό, ένα σημαντικό ορόσημο στη μεγαλύτερη εκστρατεία ανοσοποίησης στην ιστορία των ΗΠΑ, όμως αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι θα χρειαστεί χρόνος προτού φανούν τα θετικά αποτελέσματα.

Τα εμβόλια δεν θα ανακόψουν την ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων που καταγράφεται το τρέχον διάστημα.

Ο γνωστός αμερικανός ανοσολόγος Δρ. Άνθονι Φάουτσι εξέφρασε χθες Κυριακή τον φόβο του πως η χώρα δεν έχει δει ακόμη το χειρότερο στάδιο της πανδημίας, καθώς περιμένει νέα αύξηση των κρουσμάτων μετά τις γιορτές του τέλους του έτους.

Τον Δεκέμβριο καταγράφηκαν ήδη περισσότεροι θάνατοι από ό,τι οποιονδήποτε άλλο μήνα αφότου εκδηλώθηκε η πανδημία, με βάση τα στοιχεία του COVID Tracking Project ως το Σάββατο (ήταν 63.526 ως προχθές).

Στο μεταξύ, ο αριθμός των ασθενών με την COVID-19 που έχουν εισαχθεί σε νοσοκομεία σπάει το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο και πλέον ξεπερνά τους 117.300, κατά την ίδια πηγή.