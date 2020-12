Κοινωνία

Πατέρας και γιός επιτέθηκαν στην δομή με ανήλικα προσφυγόπουλα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι ειναι οι δύο άνδρες που ταυτοποιήθηκαν για το επεισόδιο που εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου.

Πατέρας και γιος ταυτοποιήθηκαν για συμμετοχή στο επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη δομή φιλοξενίας ανήλικων προσφυγόπουλων, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την αστυνομία, ο πατέρας κρατείται ενώ ο ανήλικος γιος αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.

Η δομή λειτουργεί υπό την αιγίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος και, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο πληρεξούσιος δικηγόρος της, Θοδωρής Καραγιάννης, άγνωστοι συγκεντρώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου έξω από τον χώρο με μαχαίρια, καδρόνια και σιδερολοστούς, φώναξαν αρχικά «ρατσιστικά», όπως τα χαρακτήρισε συνθήματα, και στη συνέχεια επιχείρησαν να εισβάλουν στο χώρο όπου φιλοξενούνται τα προσφυγόπουλα.

Την καταγγελία ερευνά το Τμήμα Ρατσιστικής Βίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, ενώ όπως είπε ο κ. Καραγιάννης θα καταθέσει μηνυτήρια αναφορά στην αρμόδια εισαγγελία καθώς «οφείλουμε όλοι να προστατεύσουμε τα ανήλικα απέναντι σε ανθρώπους που με σχέδιο υποκινούνε μίσος και προπαγάνδα και δεν φοβούνται να ασκήσουν βία με κίνδυνο ζωής σε παιδιά 12-15 ετών».

Η αστυνομία αναμένεται να κάνει τη Δευτέρα το πρωί επίσημες ανακοινώσεις για την υπόθεση.