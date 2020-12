Κόσμος

Πολύνεκρη τραγωδία με ορειβάτες

Πως παγιδεύθηκαν και έχασαν την ζωή τους, σε μεγάλο υψόμετρο.

Η σφοδρή κακοκαιρία, με χιονοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους, που πλήττει το Ιράν στοίχισε τη ζωή σε δώδεκα ορειβάτες, στα βόρεια της Τεχεράνης, ενώ στον Κόλπο αγνοείται το πλήρωμα ενός πλοίου που βυθίστηκε εν μέσω θαλασσοταραχής, μετέδωσαν σήμερα τα κρατικά ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Λόγω της χιονοθύελλας και των ανέμων έχουν κλείσει πολλοί δρόμοι σε διάφορες περιοχές του Ιράν.

Ο Ρεζά Ζαρεϊ, ο πρόεδρος της ομοσπονδίας ορειβασίας του Ιράν, είπε στην κρατική τηλεόραση ότι συνολικά σκοτώθηκαν δώδεκα ορειβάτες. «Η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε και όλοι οι αγνοούμενοι βρέθηκαν», πρόσθεσε.

Η ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε ότι διέσωσε 14 ορειβάτες και ότι κινητοποίησε στις έρευνές της 20 ομάδες διασωστών.

Η Τεχεράνη είναι χτισμένη στους πρόποδες της οροσειράς Αλμπόρζ που έχει πολλά δημοφιλή χιονοδρομικά κέντρα και μονοπάτια για πεζοπορία.

Το λιμενικό από την άλλη συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό των ναυτικών (έξι Ιρανοί και ένας Ινδός) που επέβαιναν σε εμπορικό σκάφος, το οποίο βυθίστηκε την Παρασκευή κοντά στο Στενό του Χορμούζ. «Επτά τετραμελείς ομάδες ψάχνουν (...) αλλά λόγω των αντίξοων καιρικών συνθηκών δεν είναι εφικτή η έρευνα από αέρος» είπε ο Εσμαΐλ Μακιζαντέχ, ο αναπληρωτής επικεφαλής της λιμενικής υπηρεσίας.

Το Ιράν έχει ενημερώσει τα παραπλέοντα σκάφη και τα κέντρα θαλάσσιας έρευνες και διάσωσης του Ομάν, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Πακιστάν για το ναυάγιο.