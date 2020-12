Κόσμος

Εκατοντάδες τουρίστες “απέδρασαν” από την καραντίνα

Μέσα στην νύχτα εγκατέλειψαν τους χώρους, όπου έπρεπε να παραμείνουν απομονωμένοι επό ημέρες.

Περίπου 200 Βρετανοί που έκαναν διακοπές στην Ελβετία και έπρεπε να παραμείνουν σε δεκαήμερη καραντίνα στο ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο του Βερμπιέ το έσκασαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσαν σήμερα οι δημοτικές αρχές.

Από τις 14 Δεκεμβρίου η ελβετική κυβέρνηση αποφάσισε να μπαίνουν σε καραντίνα δέκα ημερών οι ταξιδιώτες που προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο. Όμως οι 200 από τους 420 τουρίστες που βρίσκονταν στο Βερμπιέ δεν τήρησαν το μέτρο και «δραπέτευσαν», ανέφερε η εφημερίδα SonntagsZeitung.

Το χιονοδρομικό κέντρο του Βερμπιέ είναι πολύ δημοφιλές στους Βρετανούς και ήλπιζε ότι φέτος θα υποδεχόταν χιλιάδες τουρίστες. Ο εντοπισμός μιας μετάλλαξης του νέου κορονοϊού στη Βρετανία γκρέμισε και τις τελευταίες ελπίδες.

Ορισμένοι από τους Βρετανούς που βρίσκονταν ήδη εκεί έφυγαν αμέσως, όμως κάποιοι αποφάσισαν να παραμείνουν λίγο ακόμα, εξήγησε ένας εκπρόσωπος της κοινότητας Μπάνιε, ο Ζαν-Μαρκ Σαντόζ. Πολλοί τήρησαν την καραντίνα για μία ημέρα και μετά το έσκασαν μέσα στη νύχτα, επωφελούμενοι από το σκοτάδι, είπε στο πρακτορείο ATS. Οι ξενοδόχοι αντιλήφθηκαν τι συνέβη όταν είδαν ότι έμειναν άθικτοι οι δίσκοι με το πρωινό τους.

«Δεν μπορούμε να τους κατηγορήσουμε. Στις περισσότερες περιπτώσεις η καραντίνα ήταν αβάσταχτη. Φανταστείτε να μένετε τέσσερις άνθρωποι σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου 20 τετραγωνικών μέτρων», πρόσθεσε. Οι τουρίστες έφυγαν «κάπως ενοχλημένοι με την Ελβετία» και με την αίσθηση ότι «έπεσαν σε παγίδα», εξήγησε.

Δύο κρούσματα της νέας μετάλλαξης του SARS-CoV-2 έχουν εντοπιστεί στην Ελβετία και ένα στο γειτονικό Λιχτενστάιν. Έχουν επίσης εντοπιστεί δύο κρούσματα της μετάλλαξης που πρωτοεμφανίστηκε στη Νότια Αφρική.