Υγεία - Περιβάλλον

Κουτσούκου στον ΑΝΤ1: έκανα το εμβόλιο για τον κορονοϊό και “δεν έβγαλα ουρά” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Καθ. Πνευμονολογίας και Διευθύντρια της ΜΕΘ στο Νοσοκομείο “Σωτηρία” μιλά για τον χθεσινό εμβολιασμό της και απαντά στους αρνητές.